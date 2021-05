STALKER 2: Exklusivität reicht lediglich drei Monate laut Gerücht

Autor:, in / STALKER 2

Allem Anschein nach beträgt die „Exklusivität“ von STALKER 2 auf der Xbox Series X und Xbox Series S lediglich drei Monate und ist somit nur ein Zeit exklusiver Titel. Die Entwickler verkündeten mehrfach, dass das Spiel auf der Last-Gen nicht möglich gewesen wäre und ebenfalls keine Version des Spiels für PlayStation 5 in der Mache sei.

Im Internet sind aber jetzt angeblich interne Dateien und Dokumente von Microsoft aufgetaucht die besagen, dass STALKER 2 lediglich Zeit exklusiv für Xbox erscheinen wird. Die zeitliche Exklusivität soll für drei Monate andauern.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob die Dokumente echt und wie alt die Daten aus dem angeblichen Skript von August 202 sind. Schließlich wird in der Textpassage auch von einer Veröffentlichung im 4. Quartal 2021 ausgegangen.

Auch steht nicht fest, ob die Angaben gegebenenfalls manipuliert wurden. Die Entwickler von STALKER 2 haben in der Vergangenheit oftmals offiziell bekannt gegeben das keine Playstation-Version in Arbeit sei, ob das vielleicht Teil des Deals ist, bleibt abzuwarten. Ebenfalls könnte es durchaus möglich sein, dass die „zeitliche Exklusivität“ lediglich den Xbox Game Pass für Konsole betrifft und nach drei Monaten auch im Game Pass für PC erscheinen könnte.

Aus den gleichen Dokumenten geht hervor, dass The Grunk zu 100 % exklusiv ist und auch bleiben wird. Ebenso will Microsoft die Gebühren für den Microsoft Store auf 12 % senken, um so noch mehr Entwickler für sich gewinnen zu können.