STALKER: Legends of the Zone Trilogy: Enhanced Edition für Xbox Series X|S am 20. Mai erhältlich

GSC Game World freut sich, ankündigen zu können, dass S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition am 20. Mai 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Die kultige Trilogie, bestehend aus Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) und Call of Prypiat (2009), erhält eine Überarbeitung mit verbesserter Grafik, Optimierungen für Next-Gen-Konsolen und erweiterter Mod-Unterstützung.

Visuelle Upgrades (alle Plattformen):

Verbesserte Beleuchtung mit Godrays, Bildschirmraumreflexionen und globaler Beleuchtung für eine noch realistischere Atmosphäre.

Höher skalierte Texturen und detaillierte 3D-Modelle für NSCs, Waffen und Umgebungen.

Erweiterte Shader für Wasser- und Nasseffekte, gepaart mit verbesserten Skyboxen für eine dynamischere Welt.

Vorgerenderte 4K-Kinofilme für eine dramatische Erzählung und verbesserte Waffensicht für bessere Sicht im Kampf.

Konsolenverbesserungen und neue Grafikmods (PlayStation 5, Xbox Serie X/S):

Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro: Qualität (natives 4K/30 FPS), Balanced (hochskaliertes 4K/40 FPS), Performance (hochskaliertes 4K/60 FPS), Ultra Performance (hochskaliertes 2K/120 FPS).

Xbox Series S: Qualität (native 2K/30 FPS), Balanced (hochskaliert 2K/40 FPS), Performance (1080p/60 FPS).

Unterstützung für Tastatur und Maus: Verfügbar auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S für ein maßgeschneidertes Erlebnis.

Mod.io-Integration: Erstellt und teilt Mods auf PC und Konsolen über mod.io.

PC-Funktionen:

Steam Deck Optimiert: Spielt die Trilogie auch unterwegs mit voller Steam Deck-Kompatibilität.

Steam Workshop-Integration: Zugriff auf eine riesige Bibliothek mit benutzergenerierten Mods.

Cloud-Speicher: Nahtlose Fortschrittssicherung auf allen Geräten.

Gamepad-Unterstützung: Volle Controller-Kompatibilität für ein konsolenähnliches Erlebnis auf dem PC.

Spieler, die die S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogie auf Xbox Series X/S oder PS5 besitzen, erhalten die Enhanced Edition der entsprechenden Spiele kostenlos.

Was den PC betrifft, so erhalten Besitzer der originalen S.T.A.L.K.E.R.-Spiele als Dankeschön an unsere treuen Fans die Enhanced Editions kostenlos, und Käufer der Enhanced Editions erhalten die Originalversionen dazu.

Die Trilogie ist als Paket für $39,99 USD oder einzeln für $19,99 USD pro Titel erhältlich, wobei gegebenenfalls regionale Preise gelten. Das Ziel ist es, eine einheitliche Verfügbarkeit und faire Preisgestaltung auf allen Plattformen zu gewährleisten, auch wenn die Preise in einigen Regionen leicht variieren können, um die lokalen Marktbedingungen zu berücksichtigen.