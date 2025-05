STALKER: Legends of the Zone Trilogy: Enhanced Edition jetzt erhältlich

Die STALKER: Legends of the Zone Trilogy ist für Konsolen und PC jetzt als Enhanced Edition erhältlich.

STALKER: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition ist jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Shadow of Chornobyl (2007), Clear Sky (2008) und Call of Prypiat (2009) erhalten eine Auffrischung mit verbesserter Grafik, Optimierungen für Next-Gen-Konsolen und erweiterter Modding-Unterstützung. Ein Vergleichsvideo findet ihr hier.

Die Trilogie erhält ein visuelles Upgrade für alle Plattformen und bietet eine verbesserte Beleuchtung mit Godrays, Bildschirmreflexionen und globaler Beleuchtung für ein noch intensiveres Erlebnis.

Texturen und 3D-Modelle für NSCs, Waffen und Umgebungen wurden verbessert, mit erweiterten Shadern für Wasser- und Nasseffekte und aktualisierten Skyboxen für eine dynamische Welt.

In 4K vorgerenderte Zwischensequenzen verbessern die Erzählung der Geschichte und ein angepasstes Sichtfeld verbessert die Sicht im Kampf.

Konsolenspieler auf PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X/S können aus einer Vielzahl von Qualitäts- und Leistungsmodi wählen. Tastatur- und Mausunterstützung wurde für Konsolen hinzugefügt, und die mod.io-Integration ermöglicht die plattformübergreifende Erstellung und Weitergabe von Mods.

PC-Spieler erhalten Steam Deck-Optimierung, Steam Workshop-Zugang für Mods, Cloud-Speicher für Fortschrittssicherung und vollständige Gamepad-Unterstützung.

Spieler, die die STALKER: Legends of the Zone Trilogie auf Xbox Series X/S oder PS5 besitzen, erhalten die Enhanced Edition der entsprechenden Spiele kostenlos.

Was den PC betrifft, so erhalten Besitzer der ursprünglichen STALKER-Spiele als Dankeschön an die treuen Fans die Enhanced Editions kostenlos, und Käufer der Enhanced Editions erhalten die ursprünglichen Versionen dazu.

GSC bietet mehrere zusätzliche Möglichkeiten, diese Veröffentlichung zu feiern. Erstens können Fans der STALKER-Serie jetzt ein exklusives Steam-Bundle mit der gesamten Saga (STALKER 2: Heart of Chornobyl (2024) + STALKER Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition) mit 15 % Rabatt erwerben.

Außerdem ist die STALKER Legends of the Zone Trilogy für PlayStation 5 und PlayStation 4 ab dem Verkaufsstart in den PlayStation Plus Extra- und Premium-Abonnements enthalten.