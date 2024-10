STALKER: Legends of the Zone Trilogy: Fehler um korrupte Speicherstände behoben

Zu den Korrekturen im neuen Patch für STALKER: Legends of the Zone Trilogy gehört die Behebung von korrupten Speicherständen.

GSC Game World hat für Xbox und PlayStation einen neuen Patch herausgebracht, der in der STALKER: Legends of the Zone Trilogy eine ganze Reihe von Fehlern eliminiert.

Das Entwicklerteam hat beispielsweise Fehler um korrupte Speicherstände korrigiert und die allgemeine Stabilität erhöht.

Weiterhin wurden Probleme mit Waffenaufsätzen behoben und diverse NPCs haben Untertitel erhalten.

Hier die Patch Notes: