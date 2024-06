STALKER: Legends of the Zone Trilogy: Mods deaktivieren Xbox-Erfolge nicht

Die neu eingetroffenen Mods für STALKER: Legends of the Zone Trilogy deaktivieren nicht die Xbox-Erfolge.

Die ersten Mods für die STALKER: Legends of the Zone Trilogy sind verfügbar. GSC Game World kündigte die Mod-Unterstützung über mod.io bereits im März an, als die Sammlung veröffentlicht wurde.

Auf X schrieb der Entwickler zum Launch der Mods:

„Die Zeit, deine S.T.A.L.K.E.R.-Konsole individuell zu gestalten, ist gekommen!“ „Mit der Hilfe von Meistertüftlern aus der befreundeten Fraktion modiohq können Stalker jetzt Mods für S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy auf Xbox und PlayStation erstellen und installieren. Lasst die ursprüngliche Zone auf den Konsolen mit neuen Animationen, Texturen, Modellen, Videos und Sounds anders aussehen.“

Spieler werden sich zudem freuen zu hören, dass die Nutzung von Mods nicht die Xbox-Erfolge deaktiviert, wie es normalerweise der Fall ist, wenn ein Spiel durch Modifikationen verändert wird.

Auf Nachfrage eines Users, ob Erfolge durch Mods deaktiviert werden, hieß es offiziell:

„Nein, ganz sicher nicht!“ „Die Verwendung von Mods hat keinen Einfluss auf Ihren Spielfortschritt. Sie können alle benutzerdefinierten Inhalte genießen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Sie irgendwelche Erfolge verpassen.“