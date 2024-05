Stampede: Racing Royale: Xbox Spielvorschau startet im Sommer

Sumo Leamington und Secret Mode geben bekannt, dass Stampede: Racing Royale, das Racing Royal-Rennspiel in dem 60 Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten können, diesen Sommer in der Xbox Spielvorschau und auf Steam im Early-Access veröffentlicht wird.

Fans des Spiels können Stampede: Racing Royale bereits über das Xbox Insider-Programm testen. Zudem sind sie dazu eingeladen, ihr Feedback zum Spiel mit dem Entwicklungsteam zu teilen.

PC-Spieler sollten ihre Augen offen halten, um auf Steam keine Neuigkeiten zu den Playtests zu verpassen.

Die Spielvorschau und der Early-Access-Start dienen als Einführung der Spieler in Stampede: Racing Royale. Sie werden dazu ermutigt, den Social Media Accounts des Spiels zu folgen und ihre Gedanken und ihr Feedback zu Inhalten, die sie während des Early-Access sehen möchten, mitzuteilen (Links zu den Kanälen am Ende der Mail).

Über Stampede: Racing Royale: In Stampede: Battle Royale können bis zu 60 gleichzeitig teilnehmende Spieler gegeneinander in spannenden Kartrennen und Battle-Events antreten. In den klassischen Rundstreckenrennen können verschiedene Fähigkeiten und eine große Auswahl an Power Ups benutzt werden, um Rennen zu gewinnen. In den Arena-basierten Kämpfen treten Spieler direkt gegen ihre Gegner an und versuchen, die meisten Punkte zu erzielen.

Racing Royale

In Stampede: Racing Royale treten 60 Spieler in drei Eliminierungsrunden gegeneinander an und nach einem spannenden Finale wird ein Sieger gekrönt. Zu den Runden gehören Stampede-Rennen, welche klassische Kart-Action auf einfallsreichen Strecken gegen 59 andere Gegner bieten und Stampede-Kämpfe, bei denen die Spieler in mit Power Ups ausgestatteten Arenen um den Sieg kämpfen.

Sammeln und Anpassen

Alle, die Stampede: Racing Royale spielen, können neue Fahrzeuge und unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten freischalten. Zudem können die Fahrzeuge mit individuellen Farben angepasst werden und Charaktere mit verschiedenen Outfits gestaltet werden.

Rund um die Uhr Live

Zu jeder Zeit können Spieler an Seasons, Events oder Herausforderungen teilnehmen, die die Rennen stetig ändern und bei denen es immer neue Belohnungen gibt.

Rennen mit Freunden

Spieler können sich einer Gruppe anschließen oder selbst eine Gruppe gründen, um Stampede: Racing Royale mit der Familie oder Freund zu erleben.