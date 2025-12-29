Star Citizen: 1.000.000.000 Dollar Funding im Jahr 2026 möglich

Star Citizen nähert sich einem historischen Meilenstein: Laut aktuellen Zahlen hat das Projekt inzwischen über 925 Millionen Dollar an Spielerfinanzierung erreicht.
Noch im April lag der Wert bei rund 800 Millionen, doch in nur acht Monaten ist die Summe massiv angestiegen. Bei diesem Tempo dürfte Star Citizen im Juli oder August 2026 die Marke von 1 Milliarde Dollar überschreiten – ein Rekord, den kein anderes Crowdfunding‑Projekt in der Gaming‑Geschichte auch nur annähernd erreicht hat.
Die Finanzierung stammt längst nicht mehr nur aus klassischem Crowdfunding. Heute generiert Cloud Imperium Games Einnahmen über Microtransactions, kostenpflichtigen Alpha‑Zugang und vor allem über virtuelle Raumschiffe, die teilweise zehntausende Dollar kosten können. Das zeigt wie stark die Community weiterhin in das Projekt investiert – trotz der langen Entwicklungszeit.
Ironischerweise bedeutet dieser Geldfluss jedoch nicht, dass Spieler 2026 endlich die Singleplayer‑Kampagne Squadron 42 in den Händen halten werden. Obwohl das Spiel intern bereits vollständig spielbar sein soll, gibt es weiterhin keine Garantie, dass es im kommenden Jahr erscheint. Die Beta‑Phase und der finale Feinschliff könnten sich weiter hinziehen.
Damit steht Star Citizen in einer einzigartigen Situation: ein finanzielles Schwergewicht, das kurz davorsteht, die Milliardenmarke zu knacken – während ein Großteil der versprochenen Inhalte weiterhin auf sich warten lässt.
Ich spiele es auch aktiv sei diesem Jahr, obwohl ich seit dem zweiten oder dritten Jahr eine Account habe.
Das Spiel ist der absolute Wahnsinn, auch wenn man eine Großteil der Zeit mit den verbleibenden Fehlern kämpfen muss und so manche Geduldsprobe erleiden muss.
Was ich da schon geflucht habe. Aber auf der anderen Seite habe ich da auch schon Szenen erlebt, wie noch nie zuvor in einem Spiel.
Spiele mit HOSAS und das ist wahnsinnig gut. Aber es braucht schon gut Kohle für so ein setup. Das es solche Summen erreicht hat, ist dennoch der schiere Wahnsinn.
Dieses Jahr kam aber auch guter content update obwohl sie ja scheinbar den Fokus auf S42-Finish setzen. Mal gespannt was daraus wird
Ich weiß ganz ehrlich nicht wie ich dieses Spiel einordnen und was ich davon im gesamten halten soll. Einerseits ist es sehr sehr beeindruckend (technisch) und die community dahinter ist definitiv krass. Andererseits empfinde ich dieses Projekt (gefühlt) als einen riesen groß angelegten „scam“ der einfach kein Ende finden möchte.
Wie denkt Ihr denn hier darüber?