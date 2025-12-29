Star Citizen: 1.000.000.000 Dollar Funding im Jahr 2026 möglich

Star Citizen nähert sich einem historischen Meilenstein: Laut aktuellen Zahlen hat das Projekt inzwischen über 925 Millionen Dollar an Spielerfinanzierung erreicht.

Noch im April lag der Wert bei rund 800 Millionen, doch in nur acht Monaten ist die Summe massiv angestiegen. Bei diesem Tempo dürfte Star Citizen im Juli oder August 2026 die Marke von 1 Milliarde Dollar überschreiten – ein Rekord, den kein anderes Crowdfunding‑Projekt in der Gaming‑Geschichte auch nur annähernd erreicht hat.

Die Finanzierung stammt längst nicht mehr nur aus klassischem Crowdfunding. Heute generiert Cloud Imperium Games Einnahmen über Microtransactions, kostenpflichtigen Alpha‑Zugang und vor allem über virtuelle Raumschiffe, die teilweise zehntausende Dollar kosten können. Das zeigt wie stark die Community weiterhin in das Projekt investiert – trotz der langen Entwicklungszeit.

Ironischerweise bedeutet dieser Geldfluss jedoch nicht, dass Spieler 2026 endlich die Singleplayer‑Kampagne Squadron 42 in den Händen halten werden. Obwohl das Spiel intern bereits vollständig spielbar sein soll, gibt es weiterhin keine Garantie, dass es im kommenden Jahr erscheint. Die Beta‑Phase und der finale Feinschliff könnten sich weiter hinziehen.

Damit steht Star Citizen in einer einzigartigen Situation: ein finanzielles Schwergewicht, das kurz davorsteht, die Milliardenmarke zu knacken – während ein Großteil der versprochenen Inhalte weiterhin auf sich warten lässt.