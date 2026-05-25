Star Citizen: Crowdfunding-Megaprojekt überschreitet 1-Milliarden-Dollar-Marke

Star Citizen hat offiziell die Marke von einer Milliarde US-Dollar an Finanzierung überschritten und zählt damit zu den teuersten Videospielprojekten der Branche.
Das Projekt startete im Jahr 2012 über Crowdfunding und wird seitdem überwiegend durch Spieler-Pledges sowie den Verkauf von In-Game-Schiffen finanziert. Trotz der enormen Summe befindet sich Star Citizen weiterhin in einer laufenden Alpha-Phase.
Die Entwicklung erstreckt sich damit bereits über mehr als ein Jahrzehnt, ohne dass ein finaler Release des Hauptspiels erfolgt ist. Das ambitionierte Projekt wird regelmäßig für seinen Umfang, aber auch für seine lange Entwicklungszeit diskutiert.
Parallel dazu befindet sich die Einzelspieler-Kampagne Squadron 42 laut aktuellen Angaben in der finalen Entwicklungsphase. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde jedoch weiterhin nicht offiziell bestätigt.
Star Citizen bleibt damit eines der ambitioniertesten, aber auch kontroversesten Projekte der Spieleindustrie, das sowohl durch seine Finanzierung als auch durch seine Entwicklungsdauer immer wieder Aufmerksamkeit erhält.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe 2012 auch 30.- beigetragen, ist schon ne weile her
Same here. Damals habe ich noch auf dem PC gezockt. Seitdem die One S bis zur Rente gehabt u d die Series X habe ich nun auch schon ei ige Jahre… Tja…
Das ist schon Wahnsinn, wäre heftig, wenn es bei den Spielern floppen würde nach der langen Zeit und den ganzen Ressourcen.
Damit überschreiten sie die Jahreseinnahmen des deutschen Staates und sind wahrscheinlich weniger Scam😅
Sollte das nicht langsam reichen oder gönnen sich die Chefs vom erbettelten Geld noch K0ks und N*Tten?
Habe aktuell gar kein Interesse mehr an dem Ding.
Genau deshalb sollte man Crowdfunding-Projekte der Art nicht unterstützen. Wenn sie keinen Grund haben mal etwas fertiges abzuliefern verschiebt es sich halt 6-20 Jahre…
Ich war damals wirklich angetan davon, mittlerweile ist das Interesse fast futsch. Vielleicht ändert sich das ja mal wieder.
14 Jahre und noch nicht fertig, manche werden es wohl nimmer erleben 😅