Star Citizen: Crowdfunding-Megaprojekt überschreitet 1-Milliarden-Dollar-Marke

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Star Citizen überschreitet die Marke von einer Milliarde Dollar Finanzierung und bleibt weiterhin in Entwicklung.

Star Citizen hat offiziell die Marke von einer Milliarde US-Dollar an Finanzierung überschritten und zählt damit zu den teuersten Videospielprojekten der Branche.

Das Projekt startete im Jahr 2012 über Crowdfunding und wird seitdem überwiegend durch Spieler-Pledges sowie den Verkauf von In-Game-Schiffen finanziert. Trotz der enormen Summe befindet sich Star Citizen weiterhin in einer laufenden Alpha-Phase.

Die Entwicklung erstreckt sich damit bereits über mehr als ein Jahrzehnt, ohne dass ein finaler Release des Hauptspiels erfolgt ist. Das ambitionierte Projekt wird regelmäßig für seinen Umfang, aber auch für seine lange Entwicklungszeit diskutiert.

Parallel dazu befindet sich die Einzelspieler-Kampagne Squadron 42 laut aktuellen Angaben in der finalen Entwicklungsphase. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde jedoch weiterhin nicht offiziell bestätigt.

Star Citizen bleibt damit eines der ambitioniertesten, aber auch kontroversesten Projekte der Spieleindustrie, das sowohl durch seine Finanzierung als auch durch seine Entwicklungsdauer immer wieder Aufmerksamkeit erhält.

Quelle
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9 Kommentare Added

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    • Darth Monday 186890 XP Battle Rifle Master | 25.05.2026 - 19:15 Uhr
      Antwort auf Economic

      Same here. Damals habe ich noch auf dem PC gezockt. Seitdem die One S bis zur Rente gehabt u d die Series X habe ich nun auch schon ei ige Jahre… Tja…

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  2. Katanameister 436840 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 25.05.2026 - 18:01 Uhr

    Das ist schon Wahnsinn, wäre heftig, wenn es bei den Spielern floppen würde nach der langen Zeit und den ganzen Ressourcen.

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  3. de Maja 343795 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.05.2026 - 18:07 Uhr

    Damit überschreiten sie die Jahreseinnahmen des deutschen Staates und sind wahrscheinlich weniger Scam😅

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  4. Haen 10040 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 25.05.2026 - 18:20 Uhr

    Sollte das nicht langsam reichen oder gönnen sich die Chefs vom erbettelten Geld noch K0ks und N*Tten?

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  6. Ash2X 338020 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.05.2026 - 18:44 Uhr

    Genau deshalb sollte man Crowdfunding-Projekte der Art nicht unterstützen. Wenn sie keinen Grund haben mal etwas fertiges abzuliefern verschiebt es sich halt 6-20 Jahre…

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  7. KlausImHaus321 680 XP Neuling | 25.05.2026 - 19:02 Uhr

    Ich war damals wirklich angetan davon, mittlerweile ist das Interesse fast futsch. Vielleicht ändert sich das ja mal wieder.

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  8. Hey Iceman 907195 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 25.05.2026 - 19:28 Uhr

    14 Jahre und noch nicht fertig, manche werden es wohl nimmer erleben 😅

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