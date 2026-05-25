Star Citizen: Crowdfunding-Megaprojekt überschreitet 1-Milliarden-Dollar-Marke

Star Citizen überschreitet die Marke von einer Milliarde Dollar Finanzierung und bleibt weiterhin in Entwicklung.

Star Citizen hat offiziell die Marke von einer Milliarde US-Dollar an Finanzierung überschritten und zählt damit zu den teuersten Videospielprojekten der Branche.

Das Projekt startete im Jahr 2012 über Crowdfunding und wird seitdem überwiegend durch Spieler-Pledges sowie den Verkauf von In-Game-Schiffen finanziert. Trotz der enormen Summe befindet sich Star Citizen weiterhin in einer laufenden Alpha-Phase.

Die Entwicklung erstreckt sich damit bereits über mehr als ein Jahrzehnt, ohne dass ein finaler Release des Hauptspiels erfolgt ist. Das ambitionierte Projekt wird regelmäßig für seinen Umfang, aber auch für seine lange Entwicklungszeit diskutiert.

Parallel dazu befindet sich die Einzelspieler-Kampagne Squadron 42 laut aktuellen Angaben in der finalen Entwicklungsphase. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde jedoch weiterhin nicht offiziell bestätigt.

Star Citizen bleibt damit eines der ambitioniertesten, aber auch kontroversesten Projekte der Spieleindustrie, das sowohl durch seine Finanzierung als auch durch seine Entwicklungsdauer immer wieder Aufmerksamkeit erhält.