Star Ocean: The Divine Force: 4K-Spielszenen aus dem Rollenspiel

In einem neuen Video könnt ihr euch Gameplay aus Star Ocean: The Divine Force auf Xbox Series X anschauen.

In der Demo von Star Ocean: The Divine Force erlebt ihr einen Teil der Vollversion des Spiels. Ihr beginnt bei Raymonds Geschichte bis zu seiner Ankunft in Delryk Village. Erkundet weitläufige Orte und stürzt euch in Kämpfe mit einem einzigartigen und spannenden Action-Kampfsystem. Erledigt eine große Anzahl an Gegnern mit blitzschnellen Angriffen und besonderen Fähigkeiten.

Star Ocean: The Divine Force erscheint am 27. Oktober 2022 und kann über den Microsoft Store vorbestellt werden, die Demo könnt ihr euch hier herunterladen.

