Star Ocean: The Divine Force: Ende Juni gibt es Neuigkeiten zum Spiel

Spieler werden Ende Juni mit Neuigkeiten zum Rollenspiel Star Ocean: The Divine Force versorgt.

Mit einer Spezialausgabe des Star Ocean Programms melden sich die Entwickler in wenigen Tagen zurück.

Nächste Woche Mittwoch, also dem 29. Juni, wird es um 13:00 Uhr neue Informationen zu Star Ocean: The Divine Force in einem Live-Stream geben.

Unter anderem wird Moderator Subaru Kimura, der im Spiel mit Raymond eine der Hauptfiguren spielt, seine Version des über 8 Minuten langen Eröffnungsvideos mit seiner Figur zeigen.

Weitere Charaktere und das Spielsystem sind ebenfalls Thema, zu dem Spieler frische Details erwarten können.