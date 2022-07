Star Ocean: The Divine Force: Raymond Lawrence mit Charakter-Trailer vorgestellt

Captain Raymond Lawrence stellt sich im neuen Trailer von Star Ocean: The Divine Force vor.

Square Enix zeigte Raymond Lawrence bereits Ende Juni in der knapp neun Minuten langen Eröffnungssequenz von Star Ocean: The Divine Force.

Ein neuer Trailer zum Charakter, der einen von zwei Protagonisten darstellt, stellt ihn jetzt offiziell vor.

Raymond stammt demnach vom nicht-konföderierten Planeten Verguld. Er ist Kapitän des Handelsschiffs Ydas und stürzt sich gerne mal leichtsinnig in Situationen, wenn es nicht gerade um seine Freunde oder seine Arbeit geht.

Das Action-RPG Star Ocean: The Divine Force erscheint am 27. Oktober 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Steam. Eine Vorbestellung ist im Microsoft Store möglich.

Star Ocean: The Divine Force Vorbestellung

Weitere Details zu Star Ocean: The Divine Force, inklusive der Eröffnungssequenz von Raymond haben wir auch in dieser vorherigen Meldung.