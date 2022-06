Star Ocean: The Divine Force: Release-Termin im Oktober, Charaktere und Kämpfe vorgestellt

Star Ocean: The Divine Force wird im Oktober für Xbox-Konsolen erscheinen, während frisches Gameplay schon heute Charaktere und Kämpfe vorstellt.

Das Rollenspiel Star Ocean: The Divine Force erscheint am 27. Oktober 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC. Das gaben Publisher Square Enix und Entwickler tri-Ace heute bekannt.

In einer Präsentation zeigt der Entwickler heute auch das erste Missions-Briefing, in dem Spieler mehr über die Hauptcharaktere und das Kampfsystem erfahren haben und einen Blick in das Gameplay werfen durften.

Weitere Eindrücke liefert auch der Trailer zur Enthüllung des Release-Termins, der euch in die Geschichte, die Fantasy und Sci-Fi verbindet, eintauchen lässt.

Mission Briefing 1: Hauptcharaktere und Kampfsystem:

Release-Termin Trailer: