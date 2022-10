Star Ocean: The Divine Force: Rollenspiel ab sofort erhältlich

Begebt euch auf eine Reise in die Galexie! Star Ocean the Divine Force ist jetzt erhältlich und wird mit einem offiziellen Veröffentlichungstrailer gefeiert.

Square Enix gibt bekannt, dass Star Ocean the Divine Force, der neueste Ableger der beliebten Action-RPG-Reihe, ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und über Steam für PC erhältlich ist. Star Ocean the Divine Force wurde von tri-Ace Inc. entwickelt und entführt die Spieler auf eine spannende Reise in einer weitläufigen Sci-Fi-Fantasy-Welt mit schnellen, actionreichen Kämpfen, allerlei Erkundungsmöglichkeiten und einer einzigartigen Story, die keine Vorkenntnisse erfordert.

Den Veröffentlichungstrailer für Star Ocean the Divine Force gibt es hier zu sehen:

Im Spiel sind zwei Hauptcharaktere wählbar: Raymond, der Captain des Handelsraumschiffs Ydas, und Laeticia, Prinzessin und Ritterin eines Königreichs auf dem mittelalterlichen Planeten Aster IV. Das Schicksal bringt Raymond, Laeticia und andere Verbündete zusammen. Alle Charaktere wurden vom bekannten Künstler Akiman (STAR OCEAN: Integrity and Faithlessness, STREET FIGHTER-Reihe) entworfen.

Star Ocean the Divine Force ist jetzt für PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One digital und als Box-Version im Handel erhältlich. Die digitale Standard-Edition und die Digital Deluxe Edition sind auf allen Plattformen verfügbar. Wer die Digital Deluxe Edition kauft, erhält den digitalen, für Star Ocean the Divine Force komponierten Soundtrack sowie digitale Spielgegenstände dazu, darunter Pakete mit Rüstung und Accessoires.

Star Ocean the Divine Force ist ab sofort auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und über Steam auf PC erhältlich.