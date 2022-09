Star Ocean: The Divine Force: Semiomantiker Midas Felgreed stellt sich vor

Der Semiomantiker Midas Felgreed wird in einem neuen Video zu Star Ocean: The Divine Force vorgestellt.

Midas Felgreed ist einer der besten Semiomantiker und Ingenieure im Königreich Aucerius, den Square Enix in einem neuen Trailer zum Rollenspiel Star Ocean: The Divine Force vorstellt.

Auf der Jagd nach Wissen ignoriert er zwar oft Gesetze und Moral, Midas ist aber dennoch ein Mann starker Prinzipien, der alles, was er anfängt, auch zu Ende bringt.

Bereits vorgestellt wurden die Charaktere Elena und Albaird sowie Raymond Lawrence.

Star Ocean: The Divine Force wird am 28. Oktober 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC via Steam erscheinen.