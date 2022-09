Star Ocean: The Divine Force: Titellied im Trailer vorgestellt und Demo-Termin enthüllt

Hört in das Titellied des Rollenspiels zu Star Ocean: The Divine Force und erfahrt, wann ihr die Demo spielen könnt.

Square Enix stellt mit einem neuen Trailer zu Star Ocean: The Divine Force das Titellied „Pandora“ von Hyde vor.

Neben aktuellen Spielszenen aus dem neusten Teil der Rollenspiel-Reihe wird mit dem 20. September auch die Verfügbarkeit einer Demo datiert.

Star Ocean: The Divine Force selbst erscheint am 27. Oktober 2022 für Xbox Series X|S und Xbox One.