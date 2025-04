Star Overdrive: Hoverboard-Abenteuer beginnt im Juni

Der italienische Independent-Entwickler Caracal Games und der Publisher Dear Villagers kündigen Star Overdrive, ein Highspeed-Action-Open-World-Spiel, für den 19. Juni auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S an.

Vorbestellungen für PC-, PlayStation- und Xbox-Plattformen sind bereits möglich, und die Spieler können zwischen der Standard-Edition für 34,99 USD und der Deluxe-Edition für 39,99 USD wählen. Letztere umfasst die 3 Stile, 1 Design und 50 Farben für das Hoverboard sowie den digitalen Original-Soundtrack und den digitalen Manga enthält, der vom Caracal Games-Team geschrieben und gezeichnet wurde und eine Vorgeschichte zur Hauptgeschichte von Star Overdrive erzählt.

Neben der Arbeit an der Portierung des Spiels auf PC, PlayStation 5 und Xbox-Konsolen arbeitet das Team von Caracal Games hart daran, das Feedback der Spieler so schnell wie möglich in künftige Patches für die Nintendo Switch-Version zu integrieren und sie auch in die anderen Versionen vor deren Veröffentlichungstermin einzubauen.

Features

Hoverboard-Navigation und -Rennen: Rast durch weite Landschaften, vollführt unglaubliche Tricks und verschafft euch einen Vorteil in intensiven Kämpfen.

Aufstrebendes, physikbasiertes Gameplay: Entfesselt und kombiniert Kräfte, um Feinde zu bekämpfen, die Gesetze der Physik zu beugen und knifflige Rätsel zu lösen.

Mysteriöse und vielfältige Alien-Welt: Reist durch vier einzigartige Biome, von denen jedes voller Herausforderungen und Geheimnisse steckt, die es zu entdecken gilt.

Epische Kämpfe gegen Kreaturen aller Größen: Kämpft gegen einzigartige Kreaturen, von kleinen Gegnern bis hin zu riesigen Bossen, die alle Strategie und Geschicklichkeit erfordern, um sie zu besiegen.