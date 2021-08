Star Trek Online: Antworten zu den häufigsten Fragen von Einzelspielern

Star Trek Online (STO) ist eure Star-Trek-Geschichte. Ihr spielt die Hauptrolle in eurer eigenen Star-Trek-Serie – mit mehr „Episoden“ als alle klassischen Fernsehserien –, in der ihr die Galaxie erkundet, unmögliche Bedrohungen bekämpft und klassische Charaktere (vertont von Originalschauspielern aus Filmen und Serien) trefft.

Ihr seid der Captain, die Hauptfigur in eurer eigenen Geschichte. Natürlich könnt ihr mit Freunden oder komplett zufälligen Leuten spielen, aber das Spiel steht euch auch als Einzelspieler komplett offen.

STO wurde schon als permanente Star Trek Convention oder als der Star-Trek-Vergnügungspark bezeichnet, den sich Fans im echten Leben wünschen würden. Wenn ihr ein Fan von einer beliebigen Ära von Star Trek seid, werdet ihr hier sicher fündig.

Nun haben die Entwickler einige der häufigsten Fragen beantwortet, die sich vor allem Einzelspieler immer wieder stellen.

Gibt es Inhalte, die spezifisch für Einzelspieler entworfen wurden?

Alle Story-Inhalte im Spiel sind so entworfen, dass sie von Einzelspielern gespielt werden können. Man kann einen Charakter vom Tutorial bis zum maximalen Level bringen, indem man die Geschichten der vergangenen 11 Jahre durchspielt, ohne auch nur einmal mit einem anderen Spieler interagieren zu müssen, wenn man das will. Davon abgesehen ist unsere Community sehr freundlich, falls man doch mit anderen Spielern interagieren will. Im Spiel gibt es außerdem Brückenoffiziere, die man bei Außenmissionen mit auf die Planetenoberfläche nimmt, damit sie einem bei der Erkundung helfen und im Kampf beistehen können. Jemand hält dir also jederzeit den Rücken frei, ob du nun Einzelspieler bist oder nicht.

Kann man die meisten Episoden als Einzelspieler spielen?

Man kann 100 % der Episoden in Star Trek Online alleine absolvieren.

Was sind einige der Vorteile, die man als Einzelspieler im Spiel hat?

Die Entscheidung, ob man als Einzelspieler spielt oder mit anderen, bleibt dir selbst überlassen. Es gibt keine direkten Vorteile für die eine oder andere Spielweise. Zwar kann man bestimmte Ausrüstung nicht

erhalten, wenn man Einsatzkommandos komplett vermeidet, jedoch ist die Ausrüstung nicht notwendig, um Spaß beim Spielen der Story-Inhalte zu haben und die Galaxie im Jahre 2411 zu erleben.

Gibt es Ereignisse oder andere Inhalte, bei denen man sich mit anderen Spielern zusammenschließen muss? Gibt es Nachteile für Einzelspieler?

Die einzigen Ereignisse in unserem Spiel, bei denen man sich zu einem Team zusammenschließen muss, sind unsere Einsatzkommandos – aber selbst hier ist es nicht erforderlich, dass man die Gruppe mit bestimmten Builds zusammenstellt, wie das bei anderen MMOs der Fall ist. Entwirf dein Schiff und deinen Captain so wie du willst, denn solange du die Ziele erreichst, meisterst du jedes Einsatzkommando.

Es gibt Systeme im Spiel, durch die man so wenig wie möglich mit anderen Spielern interagieren muss, um einem Team beizutreten. Melde dich einfach für ein Einsatzkommando deiner Wahl an und warte, bis es losgeht. Wenn man nicht weiß, was man spielen soll, kann man sich auch für ein zufälliges Einsatzkommando anmelden und wird dann vom Spiel einem Einsatzkommando zugewiesen, bei dem noch Spieler benötigt werden.

Kann man als Einzelspieler noch normal im Level aufsteigen?

Absolut. Wenn man will, kann man das maximale Level erreichen, indem man einfach die Missionsinhalte spielt, die alle für Einzelspieler geeignet sind.

Wenn Spieler lieber einzeln spielen, macht es dann trotzdem noch Sinn, einer Flotte beizutreten?

Ich würde sagen ja, denn es kann eine fantastische Community sein, aber es ist absolut nicht notwendig. Es gibt ein paar Ausrüstungsgegenstände, die man nur über eine Flotte erhalten kann, jedoch ist nichts von dieser Ausrüstung eine Voraussetzung dafür, die Missionen zu spielen und Spaß zu haben. Man kann sich STO als ein Einzelspielerspiel vorstellen, das seit 11 Jahren neue Geschichten hinzufügt.