Star Trek Online: Stormfall-Update für Xbox verfügbar und das Lohlunat-Festival beginnt

Autor:, in / Star Trek Online

Das Stormfall-Update wird für Star Trek Online auf Konsolen veröffentlicht, das Lohlunat-Festival beginnt und eine Kooperation mit CherryTree steht an.

Gearbox Publishing und Cryptic Studios geben bekannt, dass das neueste Update von Star Trek Online, Stormfall, ab sofort auf PlayStation und Xbox verfügbar ist. Zusätzlich beginnt am 30. Juni das jährliche Lohlunat-Festival und eine Partnerschaft mit CherryTree Inc. findet statt.

Launch von Stormfall auf Konsolen

Originalschauspieler aus Voyager, Deep Space Nine und Discovery schließen sich in Stormfall zusammen. Im neuesten Update des Spiels erfahren die Spieler, dass Captain Tilly (Mary Wiseman) und ihre Terranischen Streitkräfte einen gefährlichen Feind aus der Vergangenheit zurückbringen wollen.

Die Captains schließen sich mit Marshal Janeway (Kate Mulgrew), Admiral Leeta (Chase Masterson) und mit einem andorianischen Rebellen namens „Rae-Yeet“ (Noah Averbach-Katz) zusammen, um die Pläne des Terranischen Imperiums zu durchkreuzen.

Mit Stormfall kommen außerdem jede Menge spannender Gameplay-Inhalte erstmals auf die Konsolen:

Zwei besondere Episoden: Spieler aller Fraktionen können zwei neue Episoden spielen: „Alles auf Blau“ und „Die Berufung“. Fans schließen sich mit Admiral Leeta und der Terranierin Marschall Janeway zusammen, um Ilia zu retten und die Terranischen Streitkräfte daran zu hindern, einen mächtigen neuen Feind zu erschaffen.

Überarbeitetes Sternenflottentutorial: Das Tutorial der Sternenflotte hat ein großes Update erhalten. Diese Neuerung wird nicht nur aufstrebenden Captains ein geradlinigeres Starterlebnis bieten, sondern wurde auch mit neuen Umgebungen und zusätzlichen Interaktionen mit den Borg und Admiral Janeway aktualisiert.

Einsatzkommando-Neugestaltung: „Im Feuer geschmiedet“ ist eine Neugestaltung des beliebten „Angriff auf Terok Nor“. In diesem Boden-Einsatzkommando für fünf Spieler stellen sie sich ein Angriffsteam zusammen, um Admiral Leeta zu stoppen, die nun die Kraft der Pah-Geister, körperlose Wesen, die einst im Bajoranischen Wurmloch beheimatet waren, besitzt.

„Herz des Sturms“-Spezialereignis: Alle, die mehrere Episoden und Einsatzkommandos im Spiegeluniversum spielen, können die spannende neue Belohnung „Kuumaarkes Visionäres Bodenset“ erhalten.

Lohlunat-Festival (30. Juni bis 30. Juli auf allen Plattformen)

Vom 30. Juni bis zum 30. Juli können Spieler zum tropischen Planeten Risa reisen und dort an einer Anzahl von sommerlichen Spielen teilnehmen, um den heißbegehrten Hauptpreis zu gewinnen, den neuen Cnidarianischen Verteidiger [K6].

Dieses besondere Schiff basiert auf den ersten Aliens in Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert und kann sowohl in Untertassenform als auch in Quallenform geflogen werden. Das Festival bietet jede Menge Aktivitäten, die alle Fortschritte für das neue Schiff gewähren, zum Beispiel Powerboard-Rennen, ein Biathlon, die Jagd nach Horga’hn, die Artefakt-Schnitzeljagd mit Sovak und die coolste Tanzparty auf dieser Seite der Galaxie.

Die Spieler können sich außerdem im Ereignisladen neue Gegenstände freischalten, zum Beispiel Baseball-Trikots, Floater und Powerboards im Stil des Baseball-Teams Blue Bores, Kitrahmen, Tribbles und Karakale, für einen unvergesslichen Sommer.

Partnerschaft mit Cherrytree

Star Trek Online hat sich mit CherryTree Inc, den Schöpfern des berühmten Star Trek Online Borg-Kubus-PC, für eine besondere Promo-Aktion zusammengetan.

Für kurze Zeit erhält jeder, der ein Gehäuse oder einen PC im Stil von Star Trek kauft, zusätzlich einen speziellen Code, mit dem man ein Elite-Starterpaket für jede der drei Fraktionen in Star Trek Online freischalten kann, drei Elite-Dienste-Starterpakete und drei Gutscheine für 50 % Rabatt auf ein K6-Schiff (nur auf PC).

Dies beinhaltet das vor kurzem vorgestellte Borg-Kubus-ATX-PC Gehäuse im Stil von Star Trek Online mit einer besonderen Rückplatte, die mit einer Gravur von Star Trek Online verziert ist, RGB-Beleuchtung, 5″ Kraftfeld-Monitor, handgemalten silber-blauen Details und einer lasergravierten Sammlerkiste. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite von CherryTree.