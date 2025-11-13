Star Trek Online: Unleashed 34. Staffel des Sci-Fi-MMOs ab sofort auf Konsolen verfügbar

Captains schließen sich jetzt auch auf Xbox und PlayStation dem Kampf gegen das ätherianische Kollektiv in Star Trek Online: Unleashed an.

Arc Games und DECA Games kündigen heute den Start von Star Trek Online: Unleashed, der 34. Staffel des Free-to-Play-Star-Trek-MMORPGs, auf Xbox und PlayStation an!

Ab sofort können Konsolen-Spieler sich in der neuesten Episode „Ein raffinierter Plan“ für ein gewagtes Extraktionsunternehmen zusammenschließen, in dem hochriskanten Fünfer-Einsatzkommando „Zerschlagener Frieden“ kämpfen und die Fortsetzung der Handlung des Borg-Multiversumskriegs erleben.

In Star Trek Online: Unleashed werden Captains zu einer Hochrisiko-Extraktionsoperation gerufen, die auf die wichtige ätherianische Anführerin Thaseen-Fei abzielt. Diese entscheidende Mission versetzt Spieler in herausfordernde Szenarien auf vertrautem Terrain, mit Gefahren, die selbst die erfahrensten Captains auf die Probe stellen. Das neueste Kapitel dient als kritischer Wendepunkt im eskalierenden Konflikt mit den Ätherianern.

Star Trek Online: Unleashed führt folgende Features ein:

Neue Episode – Ein raffinierter Plan: Hugh, der gefeierte Anführer der Kooperative-Borg und Direktor des Rückgewinnungsprojekts, nimmt von Deep Space 9 aus Kontakt zu den Captains auf. Er benötigt ihre Hilfe bei einem gewagten Rettungseinsatz, nachdem der Aufenthaltsort von Thaseen-Fei durch neue, bestätigte Spionageinformationen aufgedeckt wurde. Spieler werden mit der Borg-Expertin Seven of Nine und anderen Verbündeten zusammenarbeiten, um die ätherianische Bedrohung zu zerschlagen und die Geheimnisse hinter ihrer Täuschung aufzudecken. In „Ein raffinierter Plan“ kehrt Direktor Hugh als Anführer der Kooperative-Borg und Direktor des Borg-Rückgewinnungsprojekts zurück. Ihm zur Seite steht Jeri Ryan, die ihre Rolle als Seven of Nine, unsere unabhängige Expertin für alles rund um die Borg, erneut verkörpert. Mary Chieffo hat ebenfalls einen Auftritt als Kanzlerin L’Rell, Fraktionsführerin des Klingonischen Reichs. Mehrere andere kehren in ihren Rollen zurück (Brook Chalmers als Admiral Quinn, Erik Braa als Prokonsul D’Tan, Michele Specht als Thaseen-Fei, Kai Vilhelmsen als Grendat-Bex, etc.).

Star Trek Online ist ein kostenlos spielbares Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler das Universum von Star Trek erkunden können. Sie können das eigene Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs erweitern, als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen oder als Jem’Hadar gefährliche Missionen für das Dominion durchführen.

Captains können außerdem berühmte Orte aus dem Universum von Star Trek besuchen, Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen und mit anderen Spielern in ihren eigenen Raumschiffen kämpfen. Star Trek Online ist derzeit für PC, PlayStation und Xbox verfügbar.

Hier geht es zum Launch-Trailer für Star Trek Online: Unleashed: