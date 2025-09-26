Star Trek Online: Unleashed startet im November auf Konsolen

Star Trek Online: Unleashed startet am 23. September auf PC und am 11. November auf Konsolen.

Arc Games und DECA geben bekannt, dass Star Trek Online: Unleashed, die 34. Staffel des Free-to-Play-Star-Trek-MMORPGs, am 23. September 2025 für PC und am 11. November 2025 für PlayStation- und Xbox-Konsolen startet.

In Star Trek Online: Unleashed begeben sich Captains auf einen gewagten Einsatz, um einen mächtigen ätherianischen Anführer zu stellen. Diese Mission markiert einen entscheidenden Schlag, um die ätherianische Bedrohung ein für alle Mal zu zerschlagen.

Spieler tauchen in gefährliche Situationen auf vertrautem Terrain ein, werden neuen Gefahren begegnen und unerwartete Herausforderungen meistern. Diese neuesten Story-Inhalte, die selbst erfahrene Captains auf die Probe stellen, bereiten die Bühne für weitere Inhalte, die in naher Zukunft bevorstehen.

Features:

Neue Episode – Die besten Pläne: Captains folgen einem Handlungsaufruf von Hugh, dem renommierten Anführer der Kooperative-Borg und Direktor des Rückgewinnungsprojekts, der dringend ihre Anwesenheit auf Deep Space 9 erbittet. Mit eingehenden Geheimdienstinformationen, die Thaseen-Feis Standort preisgeben, treten Spieler an der Seite von Hugh, Seven of Nine und anderen Verbündeten zu einer gewagten Extraktionsmission an, die das Kräfteverhältnis in der Galaxie verschieben könnte.

Neues Einsatzkommando – Zerschlagener Frieden: Captains reagieren auf einen Notruf, während das Khitomer-Hauptquartier unter Belagerung gerät. Spieler müssen Seven of Nine im Orbit unterstützen, um mehrere feindliche Invasionen abzuwehren, während sie am Boden gegen Bedrohungen kämpft. In diesem intensiven neuen 5-Spieler-Raum-Einsatzkommando gilt es, Risse zu neutralisieren und dabei Angriffswellen und sogar ehemalige Verbündete abzuwehren.

Star Trek Online ist ein kostenlos spielbares Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler das Universum von Star Trek erkunden können.

Sie können das eigene Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs erweitern, als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen oder als Jem’Hadar gefährliche Missionen für das Dominion durchführen.

Captains können außerdem berühmte Orte aus dem Universum von Star Trek besuchen, Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen und mit anderen Spielern in ihren eigenen Raumschiffen kämpfen. Star Trek Online ist derzeit für PC, PlayStation und Xbox verfügbar.