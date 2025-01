Star Trek Online: Unveiled startet am 11. März

Autor:, in / Star Trek Online

Image: Perfect World Entertainment Inc.

Zur Feier des 15. Jubiläums von Star Trek Online hat Arc Games heute angekündigt, dass Star Trek Online: Unveiled, die 33. Staffel des kostenlos spielbaren Star-Trek-MMORPGS, am 11. Februar 2025 auf PC und am 11. März 2025 auf PlayStation und Xbox erscheint.

Die neue Staffel von Star Trek Online bietet neue Inhalte in der Episode „Axiom“, ein Ereignis zum 15. Jubiläum, Updates für die Infinity-Verschlusskiste und mehr.

In Star Trek Online: Unveiled ist im Ram-Izad-System ein noch unheilvollerer Angriff der Borg im Gange. Als die Spieler ein Hilfegesuch von Hugh, dem Anführer der Borg-Kooperative und Exekutiv-Direktor des Rückgewinnungsprogramms beantworten, entdecken sie im Delta-Quadranten das beschädigte und anscheinend verlassene Schiff von Thaseen-Fei, der Anführerin der Aetherianer.

In der darauffolgenden Rettungsmission treffen die Captains auf bekannte Gesichter und decken auf, was an Bord der Harmony passiert ist!

In diesem neuen Abenteuer kehrt Star-Trek-Originalschauspieler Jonathan Del Arco in seiner Rolle als Hugh, Anführer der Borg-Kooperative, zurück.

Jonathan Del Arco spielte Hugh erstmals in der fünften und sechsten Staffel von Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert und nahm diese Rolle in der ersten Staffel von Star Trek: Picard wieder auf.