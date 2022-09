Star Trek Online: Wil Wheaton ist der neue Terranische-Imperator

Paramount Plus kündigt beim Star Trek Day an, dass Wil Wheaton der neue Terranische-Imperator in Star Trek Online wird.

Zur Feier des Star Trek Day haben Gearbox Publishing und Cryptic Studios neue Details zu Star Trek Online: Ascension bekannt gegeben, dem nächsten Kapitel der Geschichten aus dem Spiegeluniversum im kostenlos spielbaren MMORPG.

Während der Feierlichkeiten gestern Abend hat Paramount Plus einen exklusiven neuen Trailer für Star Trek Online ausgestrahlt, in dem enthüllt wird, dass der Terranische Imperator im Spiel tatsächlich die Spiegelversion von Wesley Crusher ist, der vom Originalschauspieler Wil Wheaton aus Star Trek: Das nächste Jahrhundert synchronisiert wird.

Millionen von Star Trek Fans aus aller Welt waren geschockt vom Finale der zweiten Staffel von Star Trek: Picard, als Wheaton zum Ende der Episode als der Reisende erschien, was seine erste Rückkehr in das Universum von Star Trek in über 35 Jahren darstellt. Star Trek Online ist stolz, dieses Vermächtnis fortzuführen. Wir heißen ihn im Spiel als Imperator Wesley Crusher willkommen, wenn Ascension am 13. September auf PC und später auf den Konsolen veröffentlicht wird.

Mit diesem lange erwarteten Update kommen außerdem spannende neue Features erstmalig ins Spiel, unter anderem neue Missionen mit Mary Wiseman (Star Trek: Discovery) als Captain Killy und Chase Masterson (Star Trek: Deep Space Nine) als Admiral Leeta.