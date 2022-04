Star Trek Prodigy: Supernova: Videospiel zur Animationsserie geleakt

Heute öffnet die Star Trek Convention in Chicago ihre Pforten. Auf der Messe werden unter anderem William Shatner (Captain Kirk, Star Trek), George Takei (Lt. Sulu, Star Trek) und Kate Mulgrew (Captain Janeway, Star Trek Voyager) als besondere Gäste empfangen.

Wenige Stunden vor der Eröffnung sind erste Aufnahmen von der Messe im Netz gelandet. So postete die Fanseite TrekCore.com Bilder von einem Werbebanner zu einem neuen Videospiel: Star Trek Prodigy: Supernova.

Das Spiel basiert auf der neuen Animationsserie Star Trek: Prodigy, die in den USA bei Paramount+ am 28. Oktober an den Start ging und hierzulande noch gar nicht zu sehen ist.

Star Trek: Prodigy handelt von sechs Kindern, die im Jahr 2383 im Delta-Quadranten auf das verlassene Föderationsraumschiff USS Protostar stoßen. Captain Janeway, die einst selbst mit der USS Voyager dort strandete, erzählt als Hologramm auf der Protostar den Kindern mehr über die Sternenflotte.

Als Entwickler ist das spanische Tessera Studios sowie der Publisher Outright Games angegeben.

Laut dem ausgehängten Banner soll es im Mai Neuigkeiten zu Star Trek Prodigy: Supernova geben, das für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.