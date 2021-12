Star Trek: Resurgence: Neues Action-Adventure legt Fokus auf Story

Dramatic Labs, ein neu gegründetes Studio mit ehemaligen Mitarbeitern von Telltale, hat Star Trek: Resurgence vorgestellt.

Star Trek: Resurgence ist ein interaktives narratives Videospiel, das eine originelle Geschichte erzählt, die in der Zeit kurz nach den Ereignissen von Star Trek: The Next Generation spielt.

An Bord der U.S.S. RESOLUTE schlüpfen Spieler in der Third Person-Ansicht in die Rolle der beiden Hauptcharaktere, des Ersten Offiziers Jara Rydek und des Ingenieurs Carter Diaz, während sie ein düsteres Geheimnis lüften, in das zwei außerirdische Zivilisationen verwickelt sind, die kurz vor einem Krieg stehen.

Während des gesamten Spiels tauchen Spieler in das Star Trek-Universum ein und interagieren mit neuen und wiederkehrenden Charakteren durch eine Vielzahl von Dialogen und Action-Gameplay, um den Verlauf der Geschichte zu bestimmen.

Star Trek: Resurgence erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 4|5 und PC via Epic Game Store.