Star Trek: Resurgence: Spiel wegen ausgelaufener Lizenzen aus Stores entfernt

Knapp drei Jahre nach dem Release verschwindet Star Trek: Resurgence überraschend aus den digitalen Stores. Ohne nennenswerte Vorwarnung wurde das Story-Abenteuer bereits von Xbox, PlayStation und Steam entfernt, während auch die Switch-Version offenbar nur noch kurz verfügbar ist.
Grund ist ein ausgelaufener Lizenzvertrag. Laut einer Mitteilung auf Steam endet das Recht zur Verbreitung des Spiels, weshalb es nicht länger verkauft wird. Bereits gekaufte Versionen bleiben weiterhin in den Bibliotheken der Nutzer erhalten.
Inhaltlich setzte Star Trek: Resurgence auf eine erzählerische Struktur mit zwei Perspektiven. Während eine Figur früh das Kommando übernimmt und wichtige Entscheidungen trifft, zeigt die zweite den Alltag auf den unteren Decks. Tonal bewegt sich das Spiel klar im Stil von Star Trek The Next Generation und Voyager.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mit den Lizenzen ist immer so eine Sache. Aber als wahrer Trekkie wird man wahrscheinlich schon zugeschlagen haben
Bis jetzt ist es nur aus den Xbox Store verschwunden. Habe es gerade im PSN noch schnell gekauft. 😉
Puh Glück gehabt 😳
Das ist natürlich immer bitter, hoffentlich kommt das in Zukunft weiterhin nur vereinzelt vor.
Man kann nur hoffen das sie die Lizenz erneuern können. Es ist eins der besten Star Trek Spiele, vor allem noch am alten Universum und Stil angelegt, nicht wie der neue TV Schrott.
Immer Mist, wenn das ohne Vorankündigung passiert 🙁
Schade, dass sie das nicht vorher mitgeteilt haben. So alt war das Spiel noch nicht. Vielleicht hätte ich es mir in einem Sale noch geholt.
Das war aber ein kurzes Abenteuer.
Habe das Spiel eh als Retail, solange Spiele noch so erscheinen alles gut, bei digital only Konsolen bin ich eh raus.
Sauerei das da keine Ankündigung kam.