Star Trek: Resurgence: Spiel wegen ausgelaufener Lizenzen aus Stores entfernt

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Star Trek: Resurgence wurde von den Plattformen Steam, Xbox und PlayStation entfernt.

Knapp drei Jahre nach dem Release verschwindet Star Trek: Resurgence überraschend aus den digitalen Stores. Ohne nennenswerte Vorwarnung wurde das Story-Abenteuer bereits von Xbox, PlayStation und Steam entfernt, während auch die Switch-Version offenbar nur noch kurz verfügbar ist.

Grund ist ein ausgelaufener Lizenzvertrag. Laut einer Mitteilung auf Steam endet das Recht zur Verbreitung des Spiels, weshalb es nicht länger verkauft wird. Bereits gekaufte Versionen bleiben weiterhin in den Bibliotheken der Nutzer erhalten.

Inhaltlich setzte Star Trek: Resurgence auf eine erzählerische Struktur mit zwei Perspektiven. Während eine Figur früh das Kommando übernimmt und wichtige Entscheidungen trifft, zeigt die zweite den Alltag auf den unteren Decks. Tonal bewegt sich das Spiel klar im Stil von Star Trek The Next Generation und Voyager.

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10 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 77070 XP Tastenakrobat Level 3 | 16.04.2026 - 13:03 Uhr

    Mit den Lizenzen ist immer so eine Sache. Aber als wahrer Trekkie wird man wahrscheinlich schon zugeschlagen haben

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  2. Brainiac76 1540 XP Beginner Level 1 | 16.04.2026 - 13:16 Uhr

    Bis jetzt ist es nur aus den Xbox Store verschwunden. Habe es gerade im PSN noch schnell gekauft. 😉

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  3. Katanameister 390960 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.04.2026 - 13:26 Uhr

    Das ist natürlich immer bitter, hoffentlich kommt das in Zukunft weiterhin nur vereinzelt vor.

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  4. Eisbaer2405 55075 XP Nachwuchsadmin 7+ | 16.04.2026 - 13:49 Uhr

    Man kann nur hoffen das sie die Lizenz erneuern können. Es ist eins der besten Star Trek Spiele, vor allem noch am alten Universum und Stil angelegt, nicht wie der neue TV Schrott.

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  6. EdgarAllanFloh 122460 XP Man-at-Arms Bronze | 16.04.2026 - 15:15 Uhr

    Schade, dass sie das nicht vorher mitgeteilt haben. So alt war das Spiel noch nicht. Vielleicht hätte ich es mir in einem Sale noch geholt.

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  8. MacCoin 61210 XP Stomper | 16.04.2026 - 15:58 Uhr

    Habe das Spiel eh als Retail, solange Spiele noch so erscheinen alles gut, bei digital only Konsolen bin ich eh raus.

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