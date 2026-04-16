Star Trek: Resurgence: Spiel wegen ausgelaufener Lizenzen aus Stores entfernt

Knapp drei Jahre nach dem Release verschwindet Star Trek: Resurgence überraschend aus den digitalen Stores. Ohne nennenswerte Vorwarnung wurde das Story-Abenteuer bereits von Xbox, PlayStation und Steam entfernt, während auch die Switch-Version offenbar nur noch kurz verfügbar ist.

Grund ist ein ausgelaufener Lizenzvertrag. Laut einer Mitteilung auf Steam endet das Recht zur Verbreitung des Spiels, weshalb es nicht länger verkauft wird. Bereits gekaufte Versionen bleiben weiterhin in den Bibliotheken der Nutzer erhalten.

Inhaltlich setzte Star Trek: Resurgence auf eine erzählerische Struktur mit zwei Perspektiven. Während eine Figur früh das Kommando übernimmt und wichtige Entscheidungen trifft, zeigt die zweite den Alltag auf den unteren Decks. Tonal bewegt sich das Spiel klar im Stil von Star Trek The Next Generation und Voyager.