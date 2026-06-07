Star Trek: Shadow Frontier: Story-Adventure mit Ro Laren im dunklen Sci-Fi-Setting

In Star Trek: Shadow Frontier schlüpfen Spieler in die Rolle von Ro Laren und erleben ein storygetriebenes Third-Person-Action-Adventure im bekannten Star-Trek-Universum, das deutlich düsterer und psychologisch aufgeladen ausfällt als frühere Serienableger.

Im Zentrum steht eine gestrandete Mission auf einem fremden Planeten, der von einer fremden Bewusstheit kontrolliert wird. Diese Entität hat nicht nur die Umgebung übernommen, sondern nutzt sie aktiv als Bedrohung. Ro Laren muss in dieser feindlichen Welt überleben und gleichzeitig die Ursachen der Ereignisse aufdecken.

Die Spielwelt wird dabei als gefährliches, verzerrtes Ökosystem beschrieben, das sowohl physisch als auch mental Einfluss auf die Protagonistin nimmt. Während der Erkundung wird Ro zunehmend mit Halluzinationen und Erinnerungsfragmenten konfrontiert, die Realität und Wahrnehmung verschwimmen lassen.

Das Gameplay kombiniert mehrere Elemente:

Third-Person-Action mit taktischen Kämpfen und Ausweichmöglichkeiten

Exploration einer planetenweiten, dynamischen Umgebung

Puzzle-Elemente und Analyse mit Star-Trek-Technologie

Entscheidungen zwischen Konfrontation oder Umgehung von Gegnern

Zentrale Werkzeuge wie der Tricorder zur Analyse und der Phaser für Kämpfe spielen dabei eine wichtige Rolle, sowohl im Kampf als auch bei der Lösung von Umwelt-Rätseln.

Die feindliche Umgebung selbst wird als aktiver Gegenspieler beschrieben. Kreaturen patrouillieren durch das Gebiet und reagieren unvorhersehbar, während die Welt selbst versucht, Ro mental zu destabilisieren und ihre Wahrnehmung zu beeinflussen.

Star Trek: Shadow Frontier setzt dabei bewusst auf eine reifere, psychologischere Interpretation des Franchise. Statt klassischer Exploration steht eine Mischung aus Überleben, innerer Konflikt und der Suche nach Wahrheit im Mittelpunkt.