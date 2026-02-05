Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Deep‑Dive‑Gameplay zur U.S.S. Voyager

Star Trek: Voyager – Across the Unknown zeigt neues Deep‑Dive‑Gameplay: U.S.S. Voyager wird zum Herz des Spiels.

Der neu veröffentlichte Gameplay-Mechanics-Deep-Dive-Trailer zu Star Trek: Voyager – Across the Unknown rückt erstmals die Aufbau‑ und Managementebene des Spiels in den Mittelpunkt.

Entwickler GameXcite demonstriert, wie stark der Wiederaufbau der U.S.S. Voyager das gesamte Spielerlebnis beeinflusst und welche Rolle individuelle Entscheidungen dabei spielen.

Im Fokus steht die Rekonstruktion des ikonischen Sternenflottenschiffs, die weit über kosmetische Anpassungen hinausgeht.

Spieler verwalten interne Systeme, reparieren beschädigte Sektionen und entscheiden, welche Bereiche priorisiert werden. Jede Entscheidung verändert nicht nur die Funktionsfähigkeit des Schiffs, sondern auch die Art und Weise, wie Missionen ablaufen und welche narrativen Wege sich öffnen. Die Voyager wird damit zu einem lebendigen Knotenpunkt, dessen Zustand und Ausbau direkt mit dem Fortschritt der Crew verknüpft sind.

Der Trailer zeigt zudem, wie Management‑Elemente und Personalisierung ineinandergreifen. Anpassbare Module, unterschiedliche Layouts und strategische Entscheidungen formen individuelle Spielstile. Die Präsentation macht deutlich, dass Across the Unknown nicht nur ein erzählerisches Abenteuer ist, sondern auch ein taktisches Aufbau‑Erlebnis, das die DNA von Star Trek mit modernen Managementmechaniken verbindet.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown erscheint am 18. Februar für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 und wird von Daedalic Entertainment veröffentlicht.