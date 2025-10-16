Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Entwickler zeigt Missionsablauf

0 Autor: , in News / Star Trek: Voyager – Across the Unknown
Übersicht

Wie eine Mission in Star Trek: Voyager – Across the Unknown ablaufen kann, zeigt der Entwickler in einem neuen Video.

In Star Trek Voyager: Across the Unknown übernehmen die Spieler das Kommando über die U.S.S. Voyager und erkunden zwölf weitläufige Sektoren des Delta-Quadranten.

Sie steuern die Crew und Systeme, treffen diplomatische Entscheidungen, stellen sich moralischen Dilemmata – und dem Unbekannten. Bekannte Charaktere kehren zurück, doch ihr Schicksal liegt in den Händen des Captains.

Direkt von den Entwicklern erfahrt ihr im neuen Gameplay-Overview-Video mehr über den Ablauf von dynamischen Missionen und welche Rollen solche Faktoren wie Schiffsstatistiken und die Besatzung darin berücksichtigt werden.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Star Trek: Voyager – Across the Unknown

Noch keine Kommentare

Hinterlasse eine Antwort