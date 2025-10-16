Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Entwickler zeigt Missionsablauf

Wie eine Mission in Star Trek: Voyager – Across the Unknown ablaufen kann, zeigt der Entwickler in einem neuen Video.

In Star Trek Voyager: Across the Unknown übernehmen die Spieler das Kommando über die U.S.S. Voyager und erkunden zwölf weitläufige Sektoren des Delta-Quadranten.

Sie steuern die Crew und Systeme, treffen diplomatische Entscheidungen, stellen sich moralischen Dilemmata – und dem Unbekannten. Bekannte Charaktere kehren zurück, doch ihr Schicksal liegt in den Händen des Captains.

Direkt von den Entwicklern erfahrt ihr im neuen Gameplay-Overview-Video mehr über den Ablauf von dynamischen Missionen und welche Rollen solche Faktoren wie Schiffsstatistiken und die Besatzung darin berücksichtigt werden.