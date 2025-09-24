Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Erster Gameplay-Trailer enthüllt

Im neuen Gameplay-Trailer zu Star Trek: Voyager – Across the Unknown bestimmt ihr das Schicksal der U.S.S. Voyager!

Mit dem ersten offiziellen Gameplay-Trailer zu Star Trek: Voyager – Across the Unknown präsentiert sich das kommende Survival-Strategie-Spiel im ikonischen Star Trek Universum.

Ihr übernehmt die Brücke der legendären U.S.S. Voyager und entscheidet in einer spannenden Mischung aus Strategie und Storytelling über das Schicksal eurer Crew.

Jede Entscheidung hat direkte Konsequenzen für den Verlauf der Mission und den Zustand des Schiffes, wodurch jedes Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis wird.

In Star Trek: Voyager – Across the Unknown stehen euch neue Handlungsmöglichkeiten offen, die über die Grenzen der ursprünglichen Serie hinausgehen.

Ihr könnt Charaktere retten, die es in der Serie nicht geschafft haben, und ihre Geschichten in völlig neue Richtungen lenken. Damit bietet das Spiel nicht nur nostalgische Anknüpfungspunkte für Fans, sondern auch kreative Freiheiten, die die emotionale Bindung zur Crew intensivieren.

Das Gameplay verbindet Überlebensmechaniken, Ressourcenmanagement und taktische Entscheidungen mit einer fesselnden Handlung, die tief in die Mythologie von Star Trek eingebettet ist.

Als Kapitän bestimmt ihr, wie die U.S.S. Voyager durch unbekannte Gefahren navigiert, welche Prioritäten gesetzt werden und wie ihr das Vertrauen eurer Crew stärkt.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown erscheint für PC und Konsolen und bringt euch ein authentisches Science-Fiction-Erlebnis, das sowohl Serienkenner als auch Strategie-Fans begeistert.

Mit dem Fokus auf Entscheidungen, Konsequenzen und emotionaler Tiefe bietet das Spiel eine neue Perspektive auf die Reise durch das Unbekannte.