Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Neues Video enthüllt weitere Gameplay-Einblicke und Switch 2 Demo

Star Trek: Voyager – Across the Unknown zeigt im neuen Video, wie Spieler die Reise der U.S.S. Voyager neu gestalten können.

Mit einem frischen Video und neuen Informationen zur kommenden Demo rückt Star Trek: Voyager – Across the Unknown näher an seinen Release heran.

Anfang Februar erscheint die spielbare Version für die Nintendo Switch 2 und ermöglicht erstmals einen direkten Blick auf das zentrale Gameplay, das die Rückkehr der U.S.S. Voyager durch den Delta Quadranten neu interpretiert.

Auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC ist die Demo bereits verfügbar, sodass viele Spieler ihre Reise schon jetzt beginnen können.

Von Beginn an vermittelt die Demo, wie stark das Spiel auf Entscheidungen setzt, die an die Führungsphilosophie von Captain Janeway angelehnt sind.

Die Spieler steuern die Voyager durch unbekannte Regionen, treffen taktische und moralische Entscheidungen und halten die Crew auf Kurs. Jede Situation verlangt eine klare Priorisierung zwischen Ressourcen, Risiken und dem Zusammenhalt an Bord, wodurch die Atmosphäre der Serie spürbar in das Gameplay übergeht.

Das vollständige Spiel erscheint am 18. Februar und wird von gameXcite entwickelt sowie von Daedalic Entertainment veröffentlicht.

Across the Unknown verbindet Erkundung, Schiffsmanagement und Roguelite Elemente zu einem Ablauf, der bei jedem Durchlauf neue Wege eröffnet. Die Voyager verändert sich abhängig von den Entscheidungen des Captains, wodurch sich jedes Abenteuer anders anfühlt und alternative Szenarien entstehen, die bekannte Figuren in neue Rollen bringen können.

Im fertigen Spiel durchquert die Voyager zwölf große Sektoren des Delta Quadranten. Diplomatie, Crewführung und schwierige Abwägungen bestimmen den Verlauf der Reise, während vertraute Charaktere zurückkehren und ihre Schicksale neu geformt werden. Across the Unknown lädt dazu ein, die ikonische Heimreise der Voyager nicht nur nachzuerleben, sondern aktiv umzuschreiben.