Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Spektakulärer Combat Deep Dive mit echter Captain-Perspektive

Mit einem ausführlichen Blick hinter die Kulissen präsentiert das Entwicklerteam ein neues Video zu Star Trek Voyager Across the Unknown, das sich vollständig dem Kampfsystem widmet.

Die Macher schildern, wie sie sich zunächst die Frage stellten, wie Gefechte in der Serie wirken und wie andere Spiele das Thema interpretieren, bevor sie ein eigenes System entwickelten, das konsequent auf der Perspektive des Captains basiert.

Im Mittelpunkt steht nicht das direkte Steuern der U S S Voyager. Ihr übernehmt weder die Rolle von Tom Paris am Steuer noch die eines taktischen Offiziers wie Tuvok. Stattdessen trefft ihr Entscheidungen, die das Gefecht aus strategischer Sicht formen. Ihr legt Ziele fest, priorisiert Subsysteme, verändert die Positionierung des Schiffs, verteilt Energie und bestimmt den richtigen Moment für den Einsatz von Torpedos. Der Deep Dive zeigt, wie diese Kommandos ein taktisches Gefüge erzeugen, das sich eng an der Atmosphäre der Serie orientiert.

Die Entwickler betonen, dass genau diese Entscheidungen den Kern des authentischen Star Trek Gefühls ausmachen. Die Kämpfe sollen sich wie echte Voyager Missionen anfühlen, bei denen der Captain die Richtung vorgibt und die Crew darauf reagiert.

Star Trek Voyager Across the Unknown erscheint am 18. Februar und lädt dazu ein, die ikonische U S S Voyager zu übernehmen, unbekannte Regionen zu erkunden und den Weg der Crew nach Hause zu gestalten. Die Vorbestellungen sind bereits geöffnet.