Star Trek Voyager: Across the Unknown: Jetzt vorbestellen und neue Demo spielen

Star Trek: Voyager: Across the Unknown startet im Februar 2026 und kann jetzt vorbestellt werden.

Daedalic Entertainment und gameXcite setzen den Kurs fest und geben den finalen Starttermin für Star Trek: Voyager: Across the Unknown bekannt. Der Titel erscheint am 18. Februar 2026 gleichzeitig für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC, womit die neue Nintendo‑Konsole direkt zum Launch in die Sternenflotte aufgenommen wird.

Mit dem Termin öffnet sich auch das Vorbestellfenster auf PlayStation 5, Xbox Series XS und Nintendo Switch 2. Parallel enthüllen die Studios eine Deluxe Edition, die das Abenteuer um zusätzliche Inhalte erweitert und Fans der Serie einen tieferen Blick in die Weiten des Delta‑Quadranten ermöglicht.

Zeitgleich steht eine überarbeitete Demo bereit, die auf PlayStation 5 und Xbox Series XS kostenlos ausprobiert werden kann. Die neue Fassung basiert auf umfangreichem Community‑Feedback und bietet klarere UI‑Elemente, präziseres Steuerungsfeedback, ein geschmeidigeres Kampftempo und zusätzliche Hinweise in entscheidenden Situationen. Eine Version für Nintendo Switch 2 sowie ein aktualisiertes Steam‑Demo sollen in Kürze folgen.

Inhaltlich führt die Demo durch ein Gebiet, das sich an der ikonischen Pilotfolge The Caretaker orientiert. Spieler navigieren ihr Schiff durch ein geführtes Tutorial und rund eine Stunde Gameplay, in der sie ihre Crew schützen, Schäden vermeiden und den Kurs Richtung Alpha‑Quadrant halten müssen.

Star Trek: Voyager : Across the Unknown zeigt dabei bereits, wie intensiv die Reise durch unbekannte Sektoren ausfallen kann.

Die Deluxe Edition erweitert die Kampagne um neue Missionen, frische Helden und Technologien, die aus markanten Begegnungen im Delta‑Quadranten stammen. Diese Inhalte fügen sich direkt in den Spielfortschritt ein und eröffnen zusätzliche taktische Möglichkeiten sowie neue erzählerische Wege für Veteranen und Neulinge gleichermaßen.