Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Let’s Play mit Robert Duncan McNeill

Let’s Play mit Robert Duncan McNeill bringt Star Trek: Voyager – Across the Unknown zurück ins Rampenlicht!

Mit Star Trek: Voyager – Across the Unknown kehrt eines der ikonischsten Schiffe des Franchise zurück – und niemand Geringeres als Robert Duncan McNeill, Tom Paris höchstpersönlich, begleitet das neue Let’s‑Play‑Format.

Das Spiel versetzt dich direkt auf die Brücke der U.S.S. Voyager, wo du Kurs setzt, Entscheidungen triffst und die Crew durch unbekannte Gefahren führst.

Across the Unknown verbindet Erkundung, Survival‑Elemente und narrative Entscheidungen zu einer Reise, die sich wie eine moderne Hommage an die klassische Voyager‑Ära anfühlt. Jede Mission bringt neue Risiken, neue Begegnungen und neue Chancen, den Weg nach Hause zu beeinflussen.

Der Titel ist ab sofort auf PC, PS5, Xbox und Nintendo Switch 2 verfügbar – bereit für alle, die wieder Teil der Voyager‑Crew werden wollen.