Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Let’s Play mit Robert Duncan McNeill

Mit Star Trek: Voyager – Across the Unknown kehrt eines der ikonischsten Schiffe des Franchise zurück – und niemand Geringeres als Robert Duncan McNeill, Tom Paris höchstpersönlich, begleitet das neue Let’s‑Play‑Format.
Das Spiel versetzt dich direkt auf die Brücke der U.S.S. Voyager, wo du Kurs setzt, Entscheidungen triffst und die Crew durch unbekannte Gefahren führst.
Across the Unknown verbindet Erkundung, Survival‑Elemente und narrative Entscheidungen zu einer Reise, die sich wie eine moderne Hommage an die klassische Voyager‑Ära anfühlt. Jede Mission bringt neue Risiken, neue Begegnungen und neue Chancen, den Weg nach Hause zu beeinflussen.
Der Titel ist ab sofort auf PC, PS5, Xbox und Nintendo Switch 2 verfügbar – bereit für alle, die wieder Teil der Voyager‑Crew werden wollen.
Wow, sehr cool!
Das Spiel muss ich unbedingt in Ruhe spielen, wenn ich Zeit dafür habe.
Nicht mein Lieblingscharakter in der Serie gewesen, hat aber was, wenn einer aus dem Cast das zockt.
Tom Paris, einer der wenigen Charaktere die mir bei Voyager gefallen haben.
Ansonsten soll das Spiel recht gut geworden zu sein, vielleicht muss ich doch mal reinschauen, hätte aber lieber TNG oder DS9 als Spiel. Angeblich soll Daedalic dafür auch die Lizenzen haben.
Ich warte noch auf einen Discount, im Grunde sieht aus wie nur ein besseres komplizierteres Fallout Shelter.