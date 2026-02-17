Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Neuer Launch-Trailer vor dem Release am 18. Februar

Letzter Blick vor dem Start – Launch Trailer zu Star Trek Voyager Across the Unknown präsentiert Survival Strategie und Crew Entscheidungen.

Für Star Trek Voyager Across the Unknown steht der Release unmittelbar bevor, und passend dazu haben gameXcite und Daedalic Entertainment den offiziellen Launch Trailer veröffentlicht.

Der Clip zeigt noch einmal klar, worauf sich Spieler freuen können: eine Mischung aus Survival Strategie, Crew gesteuerten Entscheidungen und einer neuen Interpretation der Reise der U S S Voyager durch den Delta Quadranten.

Der Titel erscheint am 18 Februar für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Der Trailer bietet einen letzten Überblick über die Kernmechaniken und die Atmosphäre des Spiels, das die bekannte Voyager Crew in ein strategisch geprägtes Abenteuer versetzt.

Mit dem Trailer endet die heiße Phase vor dem Launch – und die Entwickler laden dazu ein, sich den finalen Eindruck vor dem Start anzusehen.