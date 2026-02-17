Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Neuer Launch-Trailer vor dem Release am 18. Februar

1 Autor: , in News / Star Trek: Voyager – Across the Unknown
Übersicht
Image: Daedalic Entertainment

Letzter Blick vor dem Start – Launch Trailer zu Star Trek Voyager Across the Unknown präsentiert Survival Strategie und Crew Entscheidungen.

Für Star Trek Voyager Across the Unknown steht der Release unmittelbar bevor, und passend dazu haben gameXcite und Daedalic Entertainment den offiziellen Launch Trailer veröffentlicht.

Der Clip zeigt noch einmal klar, worauf sich Spieler freuen können: eine Mischung aus Survival Strategie, Crew gesteuerten Entscheidungen und einer neuen Interpretation der Reise der U S S Voyager durch den Delta Quadranten.

Der Titel erscheint am 18 Februar für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Der Trailer bietet einen letzten Überblick über die Kernmechaniken und die Atmosphäre des Spiels, das die bekannte Voyager Crew in ein strategisch geprägtes Abenteuer versetzt.

Mit dem Trailer endet die heiße Phase vor dem Launch – und die Entwickler laden dazu ein, sich den finalen Eindruck vor dem Start anzusehen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Star Trek: Voyager – Across the Unknown

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren
  1. I Legend l 13235 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 17.02.2026 - 11:42 Uhr

    Fallout Shelter war geil. The Alters war geil. Ich mag Räume von der Seite zu sehen und zu managen. Warum habe ich von dem Spiel noch nichts gesehen? Crazy! Hoffentlich kommt das in den Gamepass – Geld möchte ich nicht ausgeben 0:-)

    0

Hinterlasse eine Antwort