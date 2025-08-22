Star Trek Voyager: Across the Unknown: Spannende Reise durch den Delta-Quadranten

Im Survival-Strategiespiel Star Trek Voyager: Across the Unknown übernehmen Spieler die lange Reise durch den Delta-Quadranten zurück zur Erde.

Der Publisher Daedalic Entertainment und der Entwickler gameXcite geben die Veröffentlichung von Star Trek Voyager: Across the Unknown bekannt, einem brandneuen storybasierten Survival-Strategiespiel, das im Star Trek-Universum angesiedelt ist und offiziell von Paramount Consumer Products lizenziert wurde. Der Titel befindet sich derzeit für PC und Konsolen in der Entwicklung.

An Bord der U.S.S. Voyager und tief in den unerforschten Weiten des Delta-Quadranten lädt Star Trek Voyager: Across the Unknown die Spieler dazu ein, die legendäre Reise des Raumschiffs zurück zur Erde noch einmal zu erleben – und neu zu definieren.

Das Spiel verbindet Erkundung, Schiffs- und Ressourcenmanagement, Roguelite-Elemente und bedeutungsvolle Entscheidungen. Erlebt die Dynamik der Crew und eine neue Sichtweise auf ein beliebtes Science-Fiction-Universum – mit Was-wäre-wenn-Szenarien, die neue Möglichkeiten eröffnen.

Die Entscheidungen der Spieler bestimmen sowohl das Schicksal der Crew als auch die Konfiguration der U.S.S. Voyager selbst. Mit jedem Durchspielen wird das Schiff zu einer anderen Version seiner selbst – umgebaut und neu konzipiert, basierend auf dem Weg durch den Quadranten und den dabei getroffenen Kommandoentscheidungen.

„Star Trek Voyager: Across the Unknown ist ein Projekt, das von Leidenschaft angetrieben wird – sowohl für das Geschichtenerzählen als auch für das Vermächtnis von Star Trek“, sagt Jonas Hüsges, COO bei Daedalic Entertainment. „Wir freuen uns, die Crew der U.S.S. Voyager auf eine Weise zurück ins Rampenlicht zu bringen, die dem Kanon treu bleibt und gleichzeitig neue narrative Grenzen eröffnet.“ „Als langjährige Fans von Star Trek freuen wir uns sehr, einen Beitrag zu diesem legendären Universum leisten zu können“, ergänzt Daniel Bernard, Game Director bei gameXcite. „In diesem Spiel geht es nicht nur um Nostalgie – es geht darum, den Spielern das Ruder zu übergeben und sie ihren eigenen Kurs durch das Unbekannte bestimmen zu lassen.“

In Star Trek Voyager: Across the Unknown übernehmen die Spieler das Kommando über die U.S.S. Voyager, während sie 12 riesige Sektoren des Delta-Quadranten durchquert.

Unterwegs müssen sie Systeme und Besatzung verwalten, diplomatische Verhandlungen führen, schwierige moralische Entscheidungen treffen und sich dem Unbekannten stellen.

Bekannte Gesichter kehren zurück, aber ihr Schicksal kann sich ändern – je nachdem, wie der Captain auf der Brücke entscheidet.