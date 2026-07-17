Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Story-Missionen und Gratis-Update enthüllt

Fans von Star Trek: Voyager – Across the Unknown können ab sofort neue Abenteuer im Delta-Quadranten erleben. Daedalic Entertainment und gameXcite haben den Expansion Pass, das erste Story-DLC Delta Chronicles sowie das kostenlose Update 1.8 für alle Plattformen veröffentlicht.

Den Auftakt des Expansion Pass bildet Delta Chronicles, das fünf neue Nebenmissionen bietet. Diese orientieren sich an den bekannten Star Trek: Voyager-Episoden Distant Origin, The Omega Directive, Cold Fire, Homestead und Inside Man. Wie bereits im Hauptspiel beeinflussen Entscheidungen den weiteren Verlauf der Geschichte und ermöglichen alternative Ausgänge zu den Ereignissen der TV-Serie.

Mit Reginald Barclay in seiner holografischen Form und Professor Forra Gegen von den Voth stoßen außerdem zwei neue spielbare Charaktere zum Kader. Beide verfügen über eigene Fähigkeiten für den Kampf.

Darüber hinaus erweitert das DLC den Delta-Quadranten um vier zusätzliche Schiffe, darunter das gewaltige Voth City Ship sowie einen Ferengi Marauder, der als Verbündeter rekrutiert werden kann. Neue Technologien ergänzen die Erweiterung.

Parallel erscheint das kostenlose Update 1.8, das sieben neue Schiffsmissionen und Events, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, überarbeitete Beschreibungen des Technologiebaums, Balance-Anpassungen sowie zahlreiche Komfortfunktionen enthält. Laut den Entwicklern basieren viele Änderungen auf dem Feedback der Community.

Der Expansion Pass umfasst insgesamt vier Premium-DLCs, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Geplant sind unter anderem weitere Story-Missionen, die USS Equinox als spielbares Schiff für einen neuen Spielmodus sowie ein zusätzlicher Sektor, der auf einer der bekanntesten Star Trek: Voyager-Folgen basiert.

Zusätzlich arbeiten die Entwickler an weiteren kostenlosen Inhalten. Später im Jahr soll ein neuer Spielmodus erscheinen, der zahlreiche zusätzliche Spielstunden bieten und das Erlebnis im Delta-Quadranten weiter ausbauen soll.