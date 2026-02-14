Star Trek Voyager: Across the Unknown: Tom Paris spricht erstmals im Spiel

Kurz vor dem letzten Wochenende vor dem Release liefert das Team hinter Star Trek: Voyager – Across the Unknown ein umfangreiches Demo‑Update aus.
Die Aktualisierung basiert auf dem Feedback der Demo und bringt zusätzlich die erste Voice‑Over‑Integration in die Demomission.
Die neue Erzählerstimme stammt von Tom Paris, gesprochen von Robert Duncan McNeill. Aus narrativer Sicht ist Tuvok in dieser frühen Mission noch nicht Teil der Handlung und wird erst in späteren Abschnitten des vollständigen Spiels auftreten.
Ein weiteres Highlight ist das überarbeitete Hauptmenü, das nun mit dem originalen Star‑Trek‑Voyager‑Titelsong untermalt wird – ein starker Nostalgie‑Moment für Fans.
Wichtig für Konsolenspieler: Die Konsolen‑Demos haben dieses Update noch nicht erhalten. Sowohl die neuen Voice‑Overs als auch das Voyager‑Theme sind derzeit exklusiv in der Steam‑Demo verfügbar. Updates für die Konsolen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
Zur Feier des Updates wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht: „Personal Log: Tom Paris“, mit Robert Duncan McNeill in seiner ikonischen Rolle.
Voyager‑Fans bekommen damit kurz vor dem Launch noch einmal frischen Stoff – und einen Vorgeschmack darauf, wie stark die finale Version inszeniert sein dürfte.
Das franchise holt mich irgendwie garnicht mehr ab 🫣 cptn Kirk war noch top 😅 ✌🏻
The Next Generation, Deep Space Nine und Voyager waren doch auch noch gut? Der Rest kann gerne in die Tonne.
Ich würde sogar noch die Enterprise NX-01 als gut bezeichnen. Danach wurde es wirklich schräg
Deep Space Nine hab ich echt geliebt
Schade, dass es nicht auf deutsch ist. Mein Englisch ist ganz okay, aber das war mir zu viel.
Hab mir mal nen lets play angeschaut und ich glaube das game ist nix für mich zumal die voyager nicht unbedingt meine Serie war. Man kann das spiel auch in 30 min durchspielen wenn man mag.
So richtig bin ich mit Star Trek nie richtig warm geworden auch wenn man es früher regelmäßig geguckt hat