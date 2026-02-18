Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Übernehmt das Kommando über die Crew der U.S.S. Voyager

1 Autor: , in News / Star Trek: Voyager – Across the Unknown
Übersicht
Image: Daedalic Entertainment

Star Trek: Voyager – Across the Unknown für PC und Konsolen erhältlich.

Heute wird die legendäre Reise der U.S.S. Voyager zu eurer eigenen. In Star Trek: Voyager – Across the Unknown nehmt ihr auf dem Captain‘s Chair Platz und führt die Crew der Voyager durch ihre gefährlichste Mission mit offenem Ausgang.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown schöpft tief aus der DNA der Serie Star Trek: Voyager. Der Delta-Quadrant, seine Spezies, moralischen Konflikte und der ständige Balanceakt zwischen Überleben und den Prinzipien der Sternenflotte bilden das Herz des Spiels.

Bekannte Gesichter kehren zurück – doch ihr Schicksal ist nicht festgeschrieben. Dies ist eine U.S.S. Voyager-Geschichte, die nur ihr erzählen könnt. Egal, ob ihr den Delta-Quadranten zum ersten Mal entdeckt oder als langjährige Fans zurückkehrt: Begebt euch auf die ganze Reise.

Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Star Trek: Voyager – Across the Unknown

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort