Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Übernehmt das Kommando über die Crew der U.S.S. Voyager

Heute wird die legendäre Reise der U.S.S. Voyager zu eurer eigenen. In Star Trek: Voyager – Across the Unknown nehmt ihr auf dem Captain‘s Chair Platz und führt die Crew der Voyager durch ihre gefährlichste Mission mit offenem Ausgang.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown schöpft tief aus der DNA der Serie Star Trek: Voyager. Der Delta-Quadrant, seine Spezies, moralischen Konflikte und der ständige Balanceakt zwischen Überleben und den Prinzipien der Sternenflotte bilden das Herz des Spiels.

Bekannte Gesichter kehren zurück – doch ihr Schicksal ist nicht festgeschrieben. Dies ist eine U.S.S. Voyager-Geschichte, die nur ihr erzählen könnt. Egal, ob ihr den Delta-Quadranten zum ersten Mal entdeckt oder als langjährige Fans zurückkehrt: Begebt euch auf die ganze Reise.

Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.