Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Update 1.7 bringt Delta Flyer Inhalte

Mit Update 1.7 erhält Star Trek: Voyager – Across the Unknown neue Inhalte rund um den Delta Flyer. Das Update ist ab sofort verfügbar und erweitert das Spiel um zusätzliche Systeme und Gameplay-Elemente.

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Kontrolle über die U.S.S. Voyager, während Spieler die Reise durch den Delta-Quadranten erleben. Ziel bleibt es, zu überleben, die Crew zu führen und den Weg zurück zur Erde zu gestalten.

Das neue Update fokussiert sich insbesondere auf den ikonischen Delta Flyer, der als zusätzliches Element in das bestehende Gameplay integriert wird. Damit werden neue Möglichkeiten für Erkundung und Missionen geschaffen.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown ist auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 2 verfügbar und kombiniert Überlebensmechaniken mit narrativen Entscheidungen im Star-Trek-Universum.