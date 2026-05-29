Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Update 1.7 bringt Delta Flyer Inhalte

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Image: Daedalic Entertainment

Star Trek: Voyager Across the Unknown Update 1.7 mit Delta Flyer jetzt verfügbar.

Mit Update 1.7 erhält Star Trek: Voyager – Across the Unknown neue Inhalte rund um den Delta Flyer. Das Update ist ab sofort verfügbar und erweitert das Spiel um zusätzliche Systeme und Gameplay-Elemente.

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Kontrolle über die U.S.S. Voyager, während Spieler die Reise durch den Delta-Quadranten erleben. Ziel bleibt es, zu überleben, die Crew zu führen und den Weg zurück zur Erde zu gestalten.

Das neue Update fokussiert sich insbesondere auf den ikonischen Delta Flyer, der als zusätzliches Element in das bestehende Gameplay integriert wird. Damit werden neue Möglichkeiten für Erkundung und Missionen geschaffen.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown ist auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch 2 verfügbar und kombiniert Überlebensmechaniken mit narrativen Entscheidungen im Star-Trek-Universum.

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4 Kommentare Added

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  1. d4wGkw0n 53700 XP Nachwuchsadmin 6+ | 29.05.2026 - 09:06 Uhr

    Steht auch noch auf meiner Liste.
    Bei nem guten Sale und wenn ich Zeit dafür habe, werde ich es mir zulegen.

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  2. Blight 41170 XP Hooligan Krauler | 29.05.2026 - 09:31 Uhr

    Kann man damit als „Nicht-Fan“ Spaß haben? Spielt das hier jemand?

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    • DBGHSKuLL 23210 XP Nasenbohrer Level 2 | 29.05.2026 - 11:08 Uhr
      Antwort auf Blight

      Ja, ich spiele es. Ich bin jetzt kein Fan. Aber habe die Serie teilweise geschaut und mag Star Trek. Wenn du auf das Spielprinzip stehst und allgemein schon was mit scifi und Star Trek anfangen kannst, dann empfehle ich es dir.

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  3. Katanameister 441000 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 29.05.2026 - 09:34 Uhr

    Werde wohl eher passen, wenn es Star Wars wäre, hätte ich mir noch überlegt es zu zocken.

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