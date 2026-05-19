Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Update 1.7 bringt Delta Flyer und große Verbesserungen

Mit Update 1.7 erhält Star Trek: Voyager – Across the Unknown umfangreiche neue Inhalte und zahlreiche Verbesserungen.

Das neue Update 1.7 für Star Trek: Voyager – Across the Unknown bringt ab sofort auf Steam eine der bekanntesten Shuttle-Erweiterungen des gesamten Star-Trek-Universums ins Spiel: den Delta Flyer.

Der neue Inhalt ist vollständig kostenlos für alle Spieler verfügbar und erweitert das Spiel um eine eigene Questreihe mit Tom Paris in Sektor 7. Der Delta Flyer kann im Shuttlebay gebaut werden, setzt jedoch ein entsprechend ausgebautes Raumdeck voraus und ist als einzelnes, besonders leistungsfähiges Shuttle konzipiert.

Neben seiner Rolle als neues Bauelement fungiert der Delta Flyer auch als aktiver Kampfverbündeter, ohne dass dabei Belohnungen im Kampf geteilt werden. Zusätzlich werden mehrere bestehende Missionen um neue Entscheidungs- und Eventpfade erweitert, die direkt mit dem neuen Shuttle verknüpft sind.

Parallel dazu bringt Update 1.7 eine Reihe technischer Verbesserungen und Quality-of-Life-Anpassungen. Dazu gehören unter anderem eine überarbeitete Brückenoberfläche, neue UI-Anzeigen für Begleitcharaktere sowie verbesserte Verwaltungsmenüs für Räume und Ressourcen. Auch PlayStation-Gamepad-Unterstützung wird mit dem Update offiziell integriert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Stabilität des Spiels. Zahlreiche Quest-Blocker, Speicherprobleme und Fehler in Dialog- und Ereignisketten wurden behoben, darunter auch Probleme aus größeren Storylines wie „Equinox“ oder „Scorpion“.

Zusätzlich wurden Balancing-Anpassungen vorgenommen, etwa bei Shuttle-Kosten, Moral-Systemen und bestimmten Kampfbegegnungen. Auch visuelle und technische Bereiche wurden optimiert, darunter HUD-Anzeigen, Raumdarstellungen und Endgame-Visuals.

Für Konsolenspieler soll das Update Anfang Juni erscheinen, während die PC-Version bereits jetzt verfügbar ist.