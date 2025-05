Star Wars: Battlefront III: Ex-Entwickler würden gerne Nachfolger machen

In diesen Tagen ist der Wunsch nach Star Wars Battlefront II wieder stärker in der Community zu hören. Ein Grund für den Popularitätsschub ist offenbar ein Posting von Muhannad Ben Amor.

Der Schauspieler war in der gerade erst beendeten Star Wars-Serie Andor in der Nebenrolle des Wilmon Paak zu sehen. Auf Social-Media warb er laut IGN für eine vollständige Fortsetzung. Amor schrieb: „Star Wars muss uns so schnell wie möglich Battlefront 3 liefern.“

Er selbst sei mit Battlefront II aufgewachsen, spielt es vom ersten Tag an und habe es 469 Stunden gespielt. Er hofft, dass Battlefront III passiert.

Ob Publisher Electronic Arts Lust auf Star Wars Battlefront III hat, wissen wir nicht. Die ehemaligen Entwickler bei DICE scheinen aber dabei zu sein.

Mats Helge Holm, der am Hauptspiel von Battlefront II mitgearbeitet hatte, sagte auf Reddit, dass einige seiner Ex-Kollegen mit dabei wären und dafür nach EA zurückkehren würden.

„Ich, und nachdem ich mich in meiner Gruppe von Ex-Kollegen umgehört habe, wollen wir die Bande wieder zusammenbringen“ so Holm.

Sollte es in Zukunft tatsächlich Star Wars Battlefront III geben, hat das Spiel hoffentlich einen besseren Start als sein 2017 veröffentlichter Vorgänger. Bei seinem Erscheinen wurde es wegen seiner aggressiven Mikrotransaktionen und des extremen Grinds für freischaltbare Inhalte stark kritisiert.