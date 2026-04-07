Star Wars Eclipse: Entwicklung schreitet nur langsam voran – Gerücht

Seit der ersten Enthüllung während der The Game Awards 2021 begleitet das ambitionierte Projekt Star Wars Eclipse von Quantic Dream eine lange Phase der Funkstille. Neue Informationen deuten nun darauf hin, dass die Entwicklung deutlich langsamer voranschreitet als ursprünglich erwartet.
Laut aktuellen Berichten verläuft die Produktion seit Monaten nur schleppend. Innerhalb des Teams soll es nur geringe Fortschritte gegeben haben, während ein Großteil des Spiels zwar bereits existiert, jedoch entscheidende Teile weiterhin unvollständig sind. Die verbleibenden Entwicklungsaufgaben stellen demnach eine erhebliche Herausforderung dar.
Ein möglicher Release rückt dadurch in weite Ferne. Einschätzungen aus dem Umfeld gehen davon aus, dass Star Wars Eclipse noch mehrere Jahre bis zur Fertigstellung benötigen könnte. Konkrete Termine wurden bislang nicht genannt.
Auch die wirtschaftliche Situation spielt eine wichtige Rolle. Das Studio setzt offenbar darauf, durch andere Projekte zusätzliche Einnahmen zu generieren, um die weitere Entwicklung zu finanzieren. Gespräche über eine Erweiterung des Entwicklerteams sollen stattgefunden haben, wurden jedoch von Investoren zunächst nicht aktiv vorangetrieben.
Die Zukunft des Spiels hängt damit zunehmend von finanziellen Entscheidungen und dem Erfolg anderer Titel ab. Sollte die wirtschaftliche Grundlage nicht ausreichend stabil sein, könnten Investoren ihre Strategie neu bewerten und die Unterstützung für das Projekt überdenken.
Offizielle Stellungnahmen von Quantic Dream oder dem Mutterkonzern NetEase liegen bislang nicht vor, sodass viele Details weiterhin unbestätigt bleiben.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Scheint wohl eher nichts zu werden bei solch einer problematischen Entwicklung und wenn man zusätzlich noch vom Erfolg anderer Spiele abhängig ist, der Druck wird wohl immens hoch sein.
Ohne, klassisches Beispiel von zu früh angekündigt.
„Die Zukunft des Spiels hängt damit zunehmend von finanziellen Entscheidungen und dem Erfolg anderer Titel ab.“
Die haben doch diesen Flop Spellcasters Chronicles veröffentlicht. Finanziell sitzt es da nicht gut aus. Mal schauen ob es überhaupt was wird. Wäre schade. Der Trailer ist schon echt Klasse.
Das mit dem frühzeitig ankündigen wurde aber bewusst gemacht.
Es hies damals, dass man dadurch Entwickler zum Studio locken wollte.
Ah okay, danke für die Info. Ging wohl alles etwas nach hinten los so wie’s aussieht.
Nicht nur das, sondern auch die Investoren finden so etwas gut.
Wieder so ein Studio, das nicht weiß wohin es gehört. Im Februar das MOBA-Game Spellcasters Chronicles veröffentlich was erst noch im EA ist. Quantic Dream und Fantasy-MOBA? Das wird nicht funktionieren. Warum kann man nicht bei den filmischen Singleplayer-Games bleiben, für die das Studio so bekannt sind? Ich verstehe schon, dass man gerne mal was anderes probieren möchte und das darf auch ein Quantic Dream, aber bei Star Wars Eclipse wirken sie heillos überfordert. Sowohl finanziell, als auch personell.
Spielt überhaupt jemand dieses MP Game, das jetzt Star Wars finanzieren soll?
Bei Steam gerade mal um die 50 Leute. Dazu noch eine eher schlechte Bewertung. Das wird nichts mehr 🙈🙈🙈
Uff, ich sehe schon die nächste Entlassungsmeldung.
Oh f’ck eh, das wird doch nichts, angeblich soll es mit dem Erfolg von Spellcaster refinanziert werden und das ist doch ein Kack Spiel. Dabei hätte ich gerne wieder ein Quantic Dreams Spiel und vor allem ein Star Wars Game in der Detroid Qualität.
Ist auch schon das zweite Studio was Netease einfach hängen lässt, wäre richtig schade wenn QD pleite gehen sollte.
Eclipse hat aber nix mit KOTOR zu tun ?
Nope, das Kotor Remake und der Nachfolger kommen von anderen Studios und jeh eigenständige Projekte.
Wenn man bedenkt dass der letzte Titel in eine irgendwie vergleichbare Richtung Omnikron/The Nomad Soul war… Vor Fahrenheit… Der Switch ist sicher nicht einfach.
Sieht so aus, als hätte sich das Studio etwas übernommen.
Mal sehen, wie lange Disney sich das noch anguckt und das Projekt gestoppt oder an jemand anderen abgegeben wird.
Schade, sah sehr vielversprechend aus, aber wenn die Entwicklung so abläuft, sieht es nicht gut um das Spiel aus.