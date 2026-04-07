Star Wars Eclipse: Entwicklung schreitet nur langsam voran – Gerücht

Star Wars Eclipse bleibt weiter ohne konkrete Fortschritte und sorgt mit neuen Berichten über die Entwicklung für Zweifel am Zeitplan.

Seit der ersten Enthüllung während der The Game Awards 2021 begleitet das ambitionierte Projekt Star Wars Eclipse von Quantic Dream eine lange Phase der Funkstille. Neue Informationen deuten nun darauf hin, dass die Entwicklung deutlich langsamer voranschreitet als ursprünglich erwartet.

Laut aktuellen Berichten verläuft die Produktion seit Monaten nur schleppend. Innerhalb des Teams soll es nur geringe Fortschritte gegeben haben, während ein Großteil des Spiels zwar bereits existiert, jedoch entscheidende Teile weiterhin unvollständig sind. Die verbleibenden Entwicklungsaufgaben stellen demnach eine erhebliche Herausforderung dar.

Ein möglicher Release rückt dadurch in weite Ferne. Einschätzungen aus dem Umfeld gehen davon aus, dass Star Wars Eclipse noch mehrere Jahre bis zur Fertigstellung benötigen könnte. Konkrete Termine wurden bislang nicht genannt.

Auch die wirtschaftliche Situation spielt eine wichtige Rolle. Das Studio setzt offenbar darauf, durch andere Projekte zusätzliche Einnahmen zu generieren, um die weitere Entwicklung zu finanzieren. Gespräche über eine Erweiterung des Entwicklerteams sollen stattgefunden haben, wurden jedoch von Investoren zunächst nicht aktiv vorangetrieben.

Die Zukunft des Spiels hängt damit zunehmend von finanziellen Entscheidungen und dem Erfolg anderer Titel ab. Sollte die wirtschaftliche Grundlage nicht ausreichend stabil sein, könnten Investoren ihre Strategie neu bewerten und die Unterstützung für das Projekt überdenken.

Offizielle Stellungnahmen von Quantic Dream oder dem Mutterkonzern NetEase liegen bislang nicht vor, sodass viele Details weiterhin unbestätigt bleiben.