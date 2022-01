Star Wars Eclipse: Gerücht: Offene Welt mit Action-Kämpfen und mehr

Die Gerüchteküche brodelt derzeit gewaltig! Den Anfang macht heute Star Wars Eclipse. Hierbei soll durchgesickert sein, dass das Spiel eine komplett offene Welt mit traditionellen Action-Kämpfen bieten soll.

Als Inspirationsquellen sollen The Last of Us Part 2 für die Story und Star Wars Jedi: The Fallen Order gedient haben. Das Spiel wird anscheinend auch einige kompetitive Multiplayer-Elemente haben (was auch schon in früheren Leaks erwähnt wurde) und wird mehr spielbare Charaktere haben als alle bisherigen Quantic Dream-Spiele.

Folgende inoffiziellen Informationen wurden veröffentlicht:

Star Wars Eclipse erscheint für PlayStation, Xbox und PC

Action-Adventure

Basierend auf interaktivem Storytelling

Offene Welt

Quantic Dream Montreal arbeitet an Multiplayer-, Gameplay- und Level-Design-Aspekten

Traditionelles Action-Gameplay (Jedi Fallen Order-ähnliche Kämpfe, um ein Beispiel zu haben)

Eine Mischung aus Story und Gameplay (The Last of Us diente als Inspiration)

Quantic Dream Montreal arbeitet an Gameplay-Prototypen

Sie haben Schwierigkeiten, Mitarbeiter einzustellen

Die Entwicklung dieses Spiels ist kompliziert

Viele Engine-Features mussten hinzugefügt/geändert/erweitert werden

Mehr spielbare Charaktere als in jedem anderen QD-Spiel

Nicht-lineare Storyline

Die Geschichte wird noch geschrieben

Quantic Dream Paris arbeitet an Cinematics, Story, Level Art, Engine…

Multiplayer-Elemente (kompetitiv)

Sehr (sehr) ambitioniertes und originelles Projekt

Entwicklungsstart Anfang 2021

Nicht das gesamte Pariser Studio arbeitet an Star Wars Eclipse