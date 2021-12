Star Wars Eclipse: Release mindestens 3 bis 4 Jahre entfernt, laut Insider

Kurz nach der Enthüllung des Spiels Star Wars Eclipse bei den diesjährigen Game Awards, will Insider Tom Henderson schon einige Details zur Entwicklung wissen.

Henderson schrieb demnach auf Twitter, dass die Story von Quantum Dreams Paris geschrieben wird und David Cage sehr stark darin involviert sei. Der Entwickler soll aber Probleme haben neue Mitarbeiter einzustellen.

Die Veröffentlichung von Star Wars Eclipse soll mindestens noch drei bis vier Jahre zurückliegen.

Die interne Engine des Entwicklers sei weiterhin nicht für Open World-Spiele ausgelegt. Das könnte der Grund sein, warum man so viele offene Stellen zu besetzten hat. Über 60 sollen es in Paris sein und 9 in Montreal.

A few things on #StarWarsEclipse

– Being written by QD Paris (David Cage is very much involved)

– Eclipse is believed to be around 3-4 years away MINIMUM

– QD Paris is currently struggling with hiring staff (I wonder why)

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021