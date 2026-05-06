Star Wars: Fate of the Old Republic: BioWare-Veteranen kommen für neues Projekt zusammen

Star Wars: Fate of the Old Republic vereint KotOR- und Mass-Effect-Veteranen im neuen RPG.

Bei Arcanaut Studios entsteht Star Wars: Fate of the Old Republic und wird als spiritueller Nachfolger der legendären Knights of the Old Republic-Reihe positioniert.

Angeführt wird die Entwicklung von Casey Hudson, der bereits als Projektleiter von KotOR sowie der Mass Effect-Reihe bekannt ist und zuvor als General Manager bei BioWare tätig war. In seiner aktuellen Rolle als CEO und Game Director von Arcanaut Studios übernimmt er erneut eine zentrale kreative Führungsposition für das neue Projekt.

Auch das übrige Führungsteam weist starke Verbindungen zu BioWare auf. Chris Bain, Chief Financial Officer, war zuvor im Bereich Business Development bei BioWare tätig. Ryan Hoyle, Chief Technology Officer, arbeitete bereits seit dem Jahr 2000 als Programmierer an BioWare-Projekten.

Weitere Verstärkung kommt aus dem Bereich Design und Produktion. Dan Fessenden war unter anderem an Knights of the Old Republic, Mass Effect, Dragon Age: Inquisition, Dragon Age: The Veilguard und Anthem beteiligt.

Melanie Faulknor bringt weiterhin Erfahrung aus der Lokalisierung und Produktion bei BioWare mit. Caroline Livingstone war als Voice-Over-Regisseurin und Produzentin für mehrere Mass Effect- und Dragon Age-Titel sowie Anthem und Jade Empire verantwortlich.

Auch abseits der BioWare-Vergangenheit ist Expertise vertreten. Art Director Pascal Blanché arbeitete zuvor an Projekten wie Myst 4, Assassin’s Creed, Splinter Cell: Conviction und Far Cry: New Dawn. Sein Stil wird als stark sci-fi-orientiert beschrieben und passt thematisch zum visuellen Ansatz der Old-Republic-Ära.

Mit dieser Zusammensetzung aus erfahrenen Rollenspiel-Entwicklern und etablierten AAA-Kreativkräften positioniert sich Star Wars: Fate of the Old Republic als ambitioniertes Projekt, das stark an die Tradition früher BioWare-RPGs anknüpft und gleichzeitig neue Akzente im Star-Wars-Universum setzen soll.