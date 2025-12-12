Star Wars: Fate of the Old Republic: Spiritueller KOTOR-Nachfolger angekündigt

Casey Hudson arbeitet mit Star Wars: Fate of the Old Republic an einem spirituellen Nachfolger von Knights of the Old Republic.

Arcanaut Studios hat Star Wars: Fate of the Old Republic mit einem Teaser-Trailer angekündigt, der live bei den The Game Awards 2025 gezeigt wurde.

Star Wars: Fate of the Old Republic wurde in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt und ist ein erzählerisches Einzelspieler-Action-RPG, in dem ihr in die Rolle eines Nutzers der Macht schlüpft und euch auf eine Reise durch eine Galaxie am Rande der Wiedergeburt begebt.

Unter der Leitung von Casey Hudson vereint Arcanaut Studios erfahrene Geschichtenerzähler und Entwickler, um einen spirituellen Nachfolger von Star Wars: Knights of the Old Republic zu erschaffen, der innovative Geschichten, denkwürdige Charaktere und herzzerreißende Kämpfe miteinander verbindet.

Star Wars: Fate of the Republic lässt die Spieler in ein unvergessliches Erlebnis eintauchen, bei dem jede Entscheidung ihre Reise in Richtung Licht oder Dunkelheit vertieft.

„Die Arbeit an Star Wars: Knights of the Old Republic war eine der wichtigsten Erfahrungen in meiner Karriere“, sagt Casey Hudson, Game Director bei Arcanaut Studios. „Mit Star Wars: Fate of the Old Republic erzählen wir eine völlig neue und andere Geschichte mit allem, was wir seitdem gelernt haben – ein Abenteuer über Entscheidungen, Schicksal und den zeitlosen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Es ist ein wahrgewordener Traum, wieder mit Lucasfilm Games zusammenzuarbeiten.“

Jay Ong, Leiter der Disney Games Group, sagte: „Wir suchen nach Partnern, die den Antrieb und die Führung haben, etwas Bahnbrechendes zu schaffen, und genau das sehen wir in Casey. Unter Caseys Leitung stellt Arcanaut Studios ein Team zusammen, das eine große Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten und den Aufbau immersiver Welten hat. Ihre Vision für Star Wars: Fate of the Old Republic ist genau die Art von ehrgeizigem, hochwertigem Erlebnis, das wir unseren Spielern bieten wollen.“ „Die Ära der Alten Republik ist ein reicher und geliebter Teil der Star Wars Galaxie und wir sind begeistert, mit Star Wars: Fate of the Old Republic eine neue Geschichte zu erkunden, die wir noch nie zuvor gesehen haben“, sagte Douglas Reilly, VP und GM von Lucasfilm Games. „Arcanaut Studios teilt unsere Begeisterung für die weit, weit entfernte Galaxie, und ihr Plan für diese neue Geschichte ist inspirierend. Wir glauben, dass die Fans von der Reise, die sie erwartet, begeistert sein werden, und wir können es kaum erwarten, mehr zu erfahren.“

Star Wars: Fate of the Old Republic befindet sich in früher Entwicklung für PC und Konsolen.