Star Wars: Fate of the Old Republic: Star Wars-Hammer nach Gerüchte-Schock

Nach den jüngsten Gerüchten rund um den möglichen Release-Zeitraum von Star Wars: Fate of the Old Republic hat sich nun Casey Hudson selbst zu Wort gemeldet und die Spekulationen deutlich zurückgewiesen.
Auslöser war eine Einschätzung des Bloomberg-Journalisten Jason Schreier, der öffentlich erklärte, das neue Star-Wars-Rollenspiel könnte frühestens 2030 erscheinen und damit sogar erst auf einer zukünftigen PlayStation 7-Generation veröffentlicht werden.
Schreier begründete seine Einschätzung damit, dass das verantwortliche Studio erst kürzlich gegründet worden sei und sich das Projekt noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befinde.
Casey Hudson, der als Projektleiter von Star Wars: Fate of the Old Republic fungiert und zuvor unter anderem als Director von Star Wars: Knights of the Old Republic sowie Anthem bekannt wurde, dementierte diese Darstellung jedoch klar.
Er bestätigte, dass sich das Spiel zwar noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, betonte aber zugleich, dass ein Release nach 2030 nicht der internen Planung entspreche. Nach seinen Angaben soll das Spiel deutlich vor diesem Zeitpunkt erscheinen.
Hudson äußerte sich optimistisch über den Fortschritt der Entwicklung und erklärte, dass das Team voller Vorfreude daran arbeite, das Projekt in Zukunft näher vorzustellen.
Gleichzeitig versicherte er, dass Fans sich keine Sorgen über extrem lange Wartezeiten machen müssten. Seine Aussage macht deutlich, dass die Entwicklungszeit zwar ambitioniert, aber realistisch angesetzt ist und nicht auf ein Jahrzehnt hinausgezögert werden soll.
Mit dieser Klarstellung widerspricht Hudson den zuvor verbreiteten Gerüchten deutlich und setzt ein wichtiges Signal für die Community. Auch wenn konkrete Details zum Release-Datum, zu Plattformen oder zum Gameplay weiterhin ausstehen, steht fest, dass Star Wars: Fate of the Old Republic nicht als fernes Zukunftsprojekt geplant ist. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt offiziell veröffentlicht werden.
