Star Wars: Fate of the Old Republic: Wird von neuem 100-Millionen-Dollar-Unternehmen finanziert

Ein neues 100-Millionen-Dollar-Unternehmen finanziert Star Wars: Fate of the Old Republic und weitere AAA-Projekte.

Mit der neuen GreaterThan Group entsteht ein weiteres großes Unternehmen im Gaming-Bereich, das gezielt erfahrene Entwickler und kreative AAA-Projekte finanzieren soll.

Zu den ersten unterstützten Produktionen gehört auch Star Wars: Fate of the Old Republic von Casey Hudson und Arcanaut Studios.

Gegründet wurde die Holding von Branchenveteran Simon Zhu, der zuvor bei NetEase tätig war. Laut eigenen Aussagen verließ Zhu das Unternehmen nach mehreren Projektstreichungen und reduzierten Investitionen in neue Studios, die er zuvor selbst mit aufgebaut hatte.

Die GreaterThan Group verfolgt dabei ein ungewöhnliches Modell: Entwickler sollen vollständige Finanzierung, kreative Freiheit, operative Unterstützung und langfristige Beteiligungen an ihren Projekten erhalten. Das erklärte Ziel lautet, kreativen Teams den Fokus vollständig auf ihre Spiele zu ermöglichen.

Neben Casey Hudson und Arcanaut Studios gehören auch David Vonderhaar und sein Studio BulletFarm Games zu den ersten Partnern des Unternehmens. BulletFarm arbeitet derzeit an einem bislang unangekündigten Projekt. Ebenfalls beteiligt ist Masato Sakai mit seinem Anime-Unternehmen MAGship.

Besonders interessant ist die finanzielle Größenordnung: Laut aktuellen Informationen konnte GreaterThan Group bereits rund 100 Millionen US-Dollar einsammeln, um neue Projekte und Studios zu unterstützen.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht derzeit vor allem Star Wars: Fate of the Old Republic. Das Rollenspiel soll laut Hudson bewusst kompakter ausfallen als viele moderne Open-World-RPGs. Statt hunderter Spielstunden setzt das Team stärker auf Wiederspielwert und alternative Storyverläufe.

Gleichzeitig positioniert sich Hudson klar gegen den aktuellen KI-Trend in der Spieleentwicklung. Er bezeichnete KI als „kreativ seelenlos“ und zeigte sich wenig beeindruckt vom aktuellen Stand der Technologie.

Simon Zhu betont derweil, dass wirtschaftlicher Erfolg und kreative Qualität kein Widerspruch sein müssten. Ziel sei es, hochwertige Unterhaltung zu schaffen und gleichzeitig nachhaltige Geschäftsmodelle für Entwickler aufzubauen.

Mit erfahrenen Namen aus Reihen wie Mass Effect, Call of Duty und Star Wars dürfte GreaterThan Group künftig zu den spannendsten neuen Akteuren der AAA-Branche gehören.

