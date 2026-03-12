Star Wars: First Assault: 70 Minuten unveröffentlichtes Gameplay

Einblicke in ein verlorenes Kapitel der Star Wars-Videospielgeschichte sorgen derzeit für Begeisterung in der Shooter-Community. Fans können nun Star Wars: First Assault in einem 70-minütigen Gameplay-Video auf YouTube erleben, obwohl der Multiplayer-Shooter für Xbox 360 und PC nie offiziell veröffentlicht wurde.
Das ambitionierte Projekt befand sich in der finalen Entwicklungsphase, als Disney 2013 die Schließung von LucasArts bekannt gab und damit die Veröffentlichung stoppte. First Assault sollte als kompetitiver Multiplayer-Shooter das Star Wars-Universum auf eine neue Art erlebbar machen. Spieler hätten verschiedene Klassen, ikonische Waffen und bekannte Schauplätze aus den Filmen nutzen können.
Die inzwischen veröffentlichte Gameplay-Aufnahme, deren Echtheit nicht bewiesen ist, zeigt, wie weit das Team bereits war.
In den 70 Minuten bekommen Zuschauer intensive Gefechte, strategische Kämpfe zwischen den Fraktionen und die typische Star Wars-Atmosphäre zu sehen. Die gezeigten Level und Mechaniken vermitteln einen Eindruck davon, wie das Spiel ausgesehen hätte, wäre es pünktlich erschienen.
Trotz der Absage ist das Video ein faszinierender Blick hinter die Kulissen eines Projekts, das Fans und Historiker gleichermaßen interessiert. Star Wars: First Assault bleibt somit ein prominentes Beispiel für ambitionierte Spiele, die nur knapp vor dem Ziel eingestellt wurden.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht jetzt auch irgendwie nicht so besonders aus
Sieht aus wie eine Mischung aus Battlefront und CoD.
Ging mir auch so durch den Kopf. Battlefield im Star Wars look.
Ob das so seine Abnehmer gefunden hätte 🙁
Aber wenn man sich das so anschaut hätte man es zumindest versuchen können. Als f2p Spiel hätte es seine Chancen haben können.
Wäre bestimmt gut angekommen, ich hätte es gerne gespielt.
Ja daran musste ich auch denken.
Sieht total aus wie ein Produkt seiner Zeit: seichte 1st-Person Ballerbude mit für damalige Zeit stabiler Technik. Der Vergleich mit Battlefront drängt sich auf, wobei ich auch gewisse Republic Commando Vibes davon bekomme. Wahrscheinlich wäre es ein guter Shooter geworden, aber ebenso wahrscheinlich wäre es kein Meilenstein der Spielegeschichte gewesen. IMHO könnten wir wieder mehr davon gebrauchen: AA Budget und Umfang mit überschaubarem Zeitaufwand, was wieder mehr Risiken erlauben würde.
ich glaub schon dass das seine Community gefunden hätte.