Star Wars: First Assault: 70 Minuten unveröffentlichtes Gameplay

Star Wars: First Assault zeigt 70 Minuten unveröffentlichtes Gameplay nach Abbruch durch Disney.

Einblicke in ein verlorenes Kapitel der Star Wars-Videospielgeschichte sorgen derzeit für Begeisterung in der Shooter-Community. Fans können nun Star Wars: First Assault in einem 70-minütigen Gameplay-Video auf YouTube erleben, obwohl der Multiplayer-Shooter für Xbox 360 und PC nie offiziell veröffentlicht wurde.

Das ambitionierte Projekt befand sich in der finalen Entwicklungsphase, als Disney 2013 die Schließung von LucasArts bekannt gab und damit die Veröffentlichung stoppte. First Assault sollte als kompetitiver Multiplayer-Shooter das Star Wars-Universum auf eine neue Art erlebbar machen. Spieler hätten verschiedene Klassen, ikonische Waffen und bekannte Schauplätze aus den Filmen nutzen können.

Die inzwischen veröffentlichte Gameplay-Aufnahme, deren Echtheit nicht bewiesen ist, zeigt, wie weit das Team bereits war.

In den 70 Minuten bekommen Zuschauer intensive Gefechte, strategische Kämpfe zwischen den Fraktionen und die typische Star Wars-Atmosphäre zu sehen. Die gezeigten Level und Mechaniken vermitteln einen Eindruck davon, wie das Spiel ausgesehen hätte, wäre es pünktlich erschienen.

Trotz der Absage ist das Video ein faszinierender Blick hinter die Kulissen eines Projekts, das Fans und Historiker gleichermaßen interessiert. Star Wars: First Assault bleibt somit ein prominentes Beispiel für ambitionierte Spiele, die nur knapp vor dem Ziel eingestellt wurden.

