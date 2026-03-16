Star Wars: Galactic Racer: Deal mit PLAION bringt Rennspiel weltweit in den Handel

Für das kommende Rennspiel Star Wars Galactic Racer wurde eine neue internationale Vertriebsvereinbarung bekannt gegeben. Publisher Secret Mode hat bestätigt, dass PLAION künftig als globaler Partner für die physische Distribution des Spiels fungieren wird.

Im Rahmen der Kooperation übernimmt PLAION sämtliche Bereiche rund um Logistik, Distribution und Retail-Verkauf der physischen Versionen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Box-Versionen von Star Wars Galactic Racer in allen wichtigen internationalen Märkten verfügbar zu machen. Der Titel soll derzeit 2026 erscheinen.

Craig McNicol, CEO von PLAION Partners, erklärte, dass man sich sehr freue, gemeinsam mit Secret Mode an dem Projekt zu arbeiten. Die weltweite Distribution eines so vielversprechenden Titels unterstreiche die Stärke der internationalen Handelsbeziehungen sowie die Erfahrung der globalen Teams im physischen Spielemarkt.

Auch Secret Mode zeigt sich überzeugt von der Zusammenarbeit. Alison Fraser, Commercial Director des Publishers, betonte, dass PLAION als verlässlicher Partner ausgewählt wurde, um den internationalen Erfolg des Spiels zu unterstützen. Man habe großes Vertrauen in die Erfahrung und Expertise des Distributionsunternehmens.

Star Wars Galactic Racer entsteht beim AAA-Studio Fuse Games und stellt das Debütprojekt des Entwicklers dar. Weitere Details zum Rennspiel wurden bislang noch nicht veröffentlicht.